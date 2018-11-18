TBMM Başkanı Yıldırım: Savunmamızı yerli silahlarla donatmamız lazım (2)

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OKUL VE VALİLİK ZİYARETİ TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MAKÜ Akademik Yıl açılışı ve Diş Hekimliği Fakültesi'nin temel atma töreninin ardından Bağlar Mahallesi'ndeki Türk Hava Kurumu (THK) Ortaokulu bahçesinde Türk Kızılayı tarafından yaptırılan anaokulu i

18 Kasım 2018 21:01

OKUL VE VALİLİK ZİYARETİ
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MAKÜ Akademik Yıl açılışı ve Diş Hekimliği Fakültesi\'nin temel atma töreninin ardından Bağlar Mahallesi\'ndeki Türk Hava Kurumu (THK) Ortaokulu bahçesinde Türk Kızılayı tarafından yaptırılan anaokulu inşaatını gezdi. Yıldırım\'a, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram tarafından okulla ilgili bilgi verildi. Yıldırım daha sonra Burdur Valisi Hasan Şıldak\'ı makamında ziyaret etti. Valiliğe gelişinde tören mangası tarafından karşılanan Yıldırım, Vali Şıldak\'tan Burdur\'la ilgili brifing aldı. TBMM Başkanı Yıldırım, valilikten ayrılırken, programını takip eden muhabirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Binali Yıldırım, MAKÜ İstiklâl Yerleşkesi\'ni gezdikten sonra karayoluyla Antalya\'ya hareket etti.

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