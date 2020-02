TBMM Başkanı Yıldırım: PKK, FETÖ, DEAŞ, her terör örgütü ülkenin başına beladır (2)

PTT TRADE\'NİN TANITIMINI YAPTI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Ekonomik 2018 Forumu\'na katıldıktan sonra İzmir Ticaret Odası\'na (İZTO) gitti. TBMM Başkanı Yıldırım, burada PTT\'nin ihracat ve ithalatçıları tek çatı altında buluşturacağı, PTT TRade\'nin (akıllı pazar yeri) tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan\'ın yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri, İZTO Başkanı Mahmut Özgener ile iş insanları hazır bulundu. PTT TRade tanıtım filminin yayınlanmasından sonra İZTO Başkanı Mahmut Özgener açılış konuşmasını yaptı.

\'ONLARIN BİR ALİ BABA\'SI VARSA, BİZİM DE BİNALİ BABAMIZ VAR\'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'a teşekkür eden Mahmut Özgener, \"TBMM Başkanımız Binali Yıldırım, PTT TRade açılışını burada yapıp her zamanki İzmir sevgisini bir kez daha gösterdi. Onların bir Ali Baba\'sı varsa, bizim de Binali Babamız var. e- ticaret 2016 yılı sonunda 30.9 milyar TL iken, 2017 yılında 42.2 milyar TL\'ye yükseldi. 2018 yılı sonuyla itibariyle de 50 milyar TL\'ye yükselmesi bekleniyor. Yeni sistemle hem tedarikçi geliştirme hem de küçük ihracatçıların işlerini arttıracak. Ülkemiz ve kentimiz ekonomisinin büyümesinde ihracatı ilk plana koyuyoruz. İhracat yapmayan üyelerimize ihracat yapmalarına, ihracat yapanlara ise daha fazla yapmaları için katkı vereceğiz\" dedi.

\'2018\'DE İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ 17 MİLYON 325 KİŞİYİ GEÇMİŞ DURUMDA\'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da İzmir için e- ticaret üssünün açıldığını belirterek, şöyle konuştu:

\"İzmir merkezli e- ticaretin birinci fazı e- PTT, avm.com 2018 yılı içinde açıldı. Dünya ticaretinin seyrini değiştiren e ticarette bu portalın faaliyet göstermesi ülkemiz için de önemli. Dijital gelişmeler, hızlı gelişiyor. Artık toplumsal yaşam da ticari yaşam da herkesin bağlı olduğu internet üzerinden şekilleniyor. İnternet alışkanları değiştiriyor, dönüştürüyor. İşletmelerin dünyaya açılmalarına pazarlama, kültür ve stratejilerini geliştirmelerine büyük fırsatlar sunuyor. Firmalarımızın yurt dışına açılmalarında da bu platform kritik rol oynayacak. PTT TRade de bunda büyük rol oynayacak. Lojistik, ticaret alanında Türkiye\'nin arttığı en güncel adım PTT TRade olacak. Yakında 5G de geliyor. İnternet kullanım oranı yüzde 73 seviyelerine çıktı. Halkımız internetten alışveriş yapmaya her geçen gün eğilim gösteriyor. 2018\'de internetten alışveriş 17 milyon 325 kişiyi geçmiş durumda. Geçen yıla göre yüzde 5 artış var. e- ticaretin bu yatırımlarla büyüyeceğini düşünüyorum.\"

\'ELEKTRONİK TİCARETTE BÜYÜME ORANI NORMAL ÜLKE BÜYÜMESİNİN ÜÇ KATI\'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ise e- ticaretin önemine dikkat çekerek, teknolojinin gelişmesiyle hayat tarzının ve ekonominin yapısının değiştiğini, değişimin dinamiklerinin akıl ve bilgi olduğunu söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu:

\"Eskiden alın teri vardı. Şimdi akıl teri var. Yorulmadan internetle bilgisayarla birçok iş yapılıyor. Bu internet üzerinden satış yapan firmalar, ciroları en yüksek olan firmalar. Esasında daha işin başındayız. Dünyadaki ticaretin sadece yüzde 8.5\'i sanal ticaret. PTT\'nin, e- Pazar Yeri de bu işi yapacak. Elektronik ticarette büyüme oranı normal ülke büyümesinin üç katı. Geçen sene 4 katı da geçmiş. Bir doğrusal büyüme yok. Demek ki ülkenin rekabet gücünü koruması için bu kanala daha çok gitmemiz lazım, yani akıl terine daha çok yatırım yapmamız lazım. Değişimi ıskalarsak yine off line ülke konumuna düşeriz. Bunun için vaktiyle internet alt yapısını yurdun en ücra noktalarına kadar görürdük. Nasıl yapacaksın e- ticareti? Elinde borularla üfleyerek yapamazsın. Alt yapıyla yapacaksın. Bundan sonrası organizasyon. PTT bir kademe işi daha ileri götürüyor. Toptan satışa geçiyor. Vatandaş satıcı işinden, firmalarla alıcı firmaların internet ortamında buluşturulması ve ticaretin gerçekleştirilmesi. Küresel ticarette bir kıpırdanma başladı. Sadece PTT ile sınırlı kalmadan ülkede her ürün grubunda bunları arttırmak lazım.\"

\'MARKAYI KOYAN PARAYI ALIYOR\'

TBMM Başkanı Yıldırım, marka sayısını arttırmanın önemine değinerek, Türkiye\'nin bugüne kadar başkaları için çalıştığını, onlar için ürün ürettiğini ama parayı markayı koyanın kazandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"PTT de bu gelişmeleri hayata geçiriyor. PTT\'nin önü açık. Daha çok işler yapacak. Nasıl THY dünya markası haline geldiyse, PTT de aynı şeyi yapabilir. Yaptığı çalışmalarla o yönde ilerliyor. Eskiden personel istihdamıyla ilgili kısıtlamalar vardı. Katı kurallar vardı. Sen şimdi bir yandan rakiplerinle rekabet edeceksin. O rekabette adil bir rekabet değil. PTT tüm bu zorluklara rağmen bugün artık vatandaşının zihninde piyasa koşullarında iş yapan bir kuruluş halinde hizmet vermeye devam ediyor. Yani PTT adım adım Türkiye\'nin bir markası olma yolunda ilerliyor. Bu güzel bir şey. Bizim geleceğimiz marka sayısını arttırmaktır. Başkaları için çalıştık, çok çalıştık. Onlara çok ürün ürettik. Ama markayı koyan parayı alıyor. Çalış çabala bir takım elbiseden 100 lira alıyorsun. Adam markasını basıyor, 1200 Euro\'ya satıyor. Endüstriyel katma değeri olan ürün yapmak zorundayız. Eskisi gibi iş gücü ucuz değil. Çalışma şartları çok gelişti. Alın terini akıl eriyle birleştirmek ülkemizi rekabet edebilecek alanlarda ön plana çıkmasını sağlayacak.\"

Konuşmalardan sonra akıllı e- pazar yerinin ilk üyelik kaydı İZTO Başkanı Mahmut Özgener için yapıldı. Temsili kart TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından Mahmut Özgener\'e verildi.



