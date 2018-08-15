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TBMM Başkanı Yıldırım, KKTC'de

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Mİllet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve yanındaki bir heyet, ilk yurt dışı temasları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi

15 Ağustos 2018 14:05

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Mİllet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve yanındaki bir heyet, ilk yurt dışı temasları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne (KKTC) geldi.
Ercan Havaalanı\'nda KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kaşarılanan Yıldırım, bugün sırasıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile görüşecek.
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı\'nı da ziyaret edecek olan Yıldırım, akşam KKTC\'den ayrılacak.

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