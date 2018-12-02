TBMM Başkanı Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis'te bir araya geldi. İkilinin görüşmesi toplam 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından TBMM Başkanı Yıldırım, "Seçildikten sonra kendisi arkadaşlarıyla bizi ziyaret etmişti. Daha sonra Meclis tatile girdi. Yeni dönem için istişare fırsatı bulduk, hem de iade-i ziyareti imkanı bulduk" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da, "Sayın Başkan nezaket ziyaretinde bulundu teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüşme talebinin Binali Yıldırım'dan geldiği öğrenildi. CHP kaynakları bunun iadeiziyaret, bir nezaket ziyareti olduğunu vurguladı.

Geçen temmuz ayında Binali Yıldırım TBMM Başkanı seçildikten sonra Kılıçdaroğlu bir ziyarette bulunmuştu. Bu ziyarette hem Meclis takvimi işleyişi hem de tutuklu milletvekillerinin durumu ele alınmış aynı zamanda CHP lideri Kılıçdaroğlu Binali Yıldırım'a hayırlı olsun dileğinde bulunmuştu.