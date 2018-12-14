 TBMM BAŞKANI YILDIRIM KAFEDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK/Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) TBMMi Başkanı Binali Yıldırım, Cuma namazını Ortaköy Camisi\'nde kıldı. Dolmabahçe\'de yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı\'na Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı\'ndan ayrılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Ortaköy Camisi\'ne geldi. Cuma namazını burada kılan Yıldırım, vatandaşlarla selamlaştı. Daha sonra Ortaköy\'de bir kafeye giden Yıldırım, burada da vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.



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-Binali Yıldırım\'ın camiden çıkışı

-Yıldırım\'ın vatandaşları selamlaması

-Yıldırım\'ın kafeden çıkışı

-Yıldırım\'ın çıkışta vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi



