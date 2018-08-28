TBMM Başkanı Yıldırım: İç Tüzük Meclis'in anayasası niteliğindedir

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis İç Tüzüğü değişikliğine ilişkin, "Bu konuda grupların kendilerinin ayrı ayrı çalışmaları olacaktır. İç Tüzük, Meclisin anayasası niteliğindedir. Dolayısıyla uzlaşmayla yapılması öncelikli hedeftir" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan'a hareketinden önce açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Meclis İç Tüzüğü değişikliğine ilişkin, "Bu konuda grupların kendilerinin ayrı ayrı çalışmaları olacaktır. Daha sonra bir koordinasyon içerisinde bu Başkanlık Divanı'nda değerlendirilecek ve Meclis'te bu değişiklik gerçekleşmiş olacaktır. İç Tüzük, Meclisin anayasası niteliğindedir. Dolayısıyla olabildiğince geniş katılımla, uzlaşmayla yapılması öncelikli hedeftir" dedi.