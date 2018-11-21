TBMM Başkanı Yıldırım: FETÖ'nün merkezi Atlantik ötesinde

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8'inci Genel Kurulu'na başkanlık yaptı. Konuşmasında, katılımcılara FETÖ/PDY uyarısında bulunan Yıldırım, "Sadece Türkiye'nin değil, sizlerin de gelecekte güvenlik ve istikrarını hedef alma potansiyeli olan 'FETÖ' ve mensuplarıyla mücadelemizde desteğinize güveniyoruz. Merkezi Atlantik ötesinde bulunan bu örgüt, 'eğitim faaliyetli yardım' adı altında gündeme gelse de gizli yönü olan emperyalizme hizmet eden çok tehlikeli bir örgüttür" dedi.

İzmir'de dün başlayan ve dönem başkanlığının Türkiye'ye geçtiği TÜRKPA'nın oturumunda konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, İzmir'in, Türkiye'nin 3'üncü büyük şehri olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, kentin, hem iktisadi hem kültürel olarak Türkiye'nin Akdeniz ve Avrupa'ya açılan önemli kapılarından olduğunu söyledi. Aynı zamanda AK Parti İzmir Milletvekili olduğunu dile getiren Yıldırım, "Sizleri İzmir'de misafir etmekten mutluluk duyuyorum. TÜRKPA'nın bugün 10'uncu yılını tamamlamasını kutluyoruz. Gelecek yıllarda çok daha başarılı hizmetlere imza atacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıl genel kurul Azerbaycan'da yapılacak. Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan kurucu ülkelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bağımsız Türk devletleri olarak baktığımızda toplam nüfus 155 milyon civarında. Gayri safi milli hasılaları yaklaşık 1 trilyon 200 milyar dolar civarındadır. TÜRKPA ülkesi üyeler olarak kurulduğumuz günden bu yana pek çok faaliyeti gerçekleştirdik; ancak bunu yeterli görmüyoruz. Hedefe ulaşmak için gideceğimiz çok mesafe var. Yapmamız gereken çok iş var" diye konuştu.

"Yapacağımız çok iş var"

Parlamenter demokrasinin gelişmesi çerçevesinde meclisler arası ilişkilere önem verdiklerini vurgulayan Yıldırım, ortak mirası korumak ve zenginleştirmek için kayda değer çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yıldırım, "Bizler Türk dünyası olarak aynı tastan su içmiş, bir ekmeği bölüp yemiş bir ecdadın torunlarıyız. Aramızda dil din inanç birliği vardır. Aynı atanın evladı olarak uzun yıllar birbirimizden uzak kalmamızın hasretini yaşadık. Aramızda farklılıklar oluştu. Şimdi hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. İş birliğini artırarak sinerji meydana getirmeliyiz. Birlik olmayınca dirlik olmaz. Artık birliğimizi verimli bir şekilde bir sonuca dönüştürmeliyiz. Yapacağımız çok iş var" dedi.

"Birlikte hareket edersek taşın suyunu çıkarırız"

Türk devletleri olarak çok büyük imkanlara sahip olduklarını kaydeden Yıldırım, "İnsan kaynağımızı, teknik kapasitemizi daha da geliştirmeliyiz. Bölgesel çatışmalar, ulusal sorunlar bizleri meşgule etse de hazırlıklarımız uzun vade için olmalıdır. Dünya devletler ailesi arasında itibarlı yerimizi daha da güçlendirmek için planlarımızı gelecek nesillerimizi düşünerek yapmalıyız. İnsan istese taştan su balçıktan gül çıkarır. Birlikte hareket edersek taşın da suyunu çıkarırız" diye konuştu.

"FETÖ ile mücadelemizde desteğinize güveniyoruz"

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimini hatırlatan TBMM Başkanı Yıldırım, FETÖ ile mücadelenin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye olarak büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldık. FETÖ'ye mensup hainler cumhurbaşkanı ve hükümetimizi hedef alıp ülkemizi kaosa sürüklemek istediler. Aziz milletimizin hürriyet ve demokrasiye olan inancını hesaba katamadıkları için sonunda büyük bir yenilgi ve hezimete uğradılar. Devletimizi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen FETÖ'cü hainlerin darbe girişimini ilk günden beri kınayan siz kardeşlerimiz oldunuz. Bu sebepten dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sadece Türkiye'nin değil sizlerin de gelecekte güvenlik ve istikrarını hedef alma potansiyeli olan FETÖ örgütü ve mensuplarıyla mücadelemizde desteğinize güveniyoruz. Merkezi Atlantik ötesinde bulunan bu örgüt eğitim faaliyetli yardım adı altında gündeme gelse de gizli yönü olan emperyalizme hizmet eden çok tehlikeli bir örgüttür."

Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı sürdürüldü. (DHA)