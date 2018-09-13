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TBMM Başkanı Yıldırım: Cemevlerinin hukuki statüsü hakkında düzenleme ihtiyacı olursa seve seve yaparız

"Esasen bu konuda çok mesafe kaydedilmiş durumda"

13 Eylül 2018 15:52

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cemevlerinin hukuki statüsü hakkında açıklama yaptı. Yıldırım, "Esasen bu konuda çok mesafe kaydedilmiş durumda" diyerek, "Şüphesiz bu konuda bir düzenleme ihtiyacı olursa TBMM olarak seve seve yapacağız" ifadesini kullandı.

Yıldırım, Cem Medya Grubu Ankara Temsilcisi Emin Varol'a konuştu. Cemevlerinin hukuki statüsü hakkında şunları kaydetti:

"Bunlarla ilgili sayın Cumhurbaşkanı seçim beyannamesinde, hem de seçim kampanyasında çok açık mesajlar verdi. Esasen bu konuda çok mesafe kaydedilmiş durumda. Şüphesiz bu konuda bir düzenleme ihtiyacı olursa TBMM olarak seve seve yapacağız."

 

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