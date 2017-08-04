TBMM Başkanı: Yer altı Meclis’i inşa edilecek

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalama hadisesinde sığınıkların işe yaramaz ve kullanılmaz olduğunu, eksiklikleri gördüklerini belirterek, savaş, doğal afet, darbe ve nükleer saldırılara karşı Genel Kurul faaliyetlerinin yürütülmesi için yer altına uzanan yeni bir bina yapılacağını açıkladı.

TBMM İç Tüzüğü’nün değiştirilmesiyle birlikte giyilmesi zorunlu olmaktan çıkan frak konusunda Kahraman, “Başka bir elbise için hazırlık yapmaya gerek yok. Koyu renk yeterli. Kavasların dışında milletvekilleri nasıl koyu renk elbise giyiyorsa, aynı olacak” diye konuştu.

Vefa anıtı

15 Temmuz gecesini anlatan ve şehitlere vefa anlamını taşıyacak olan anıtın, TBMM’ye ilk düşen bombanın yerine yapılacağını söyleyen Kahraman, anıtın detaylarına ilişkin olarak, “Şehitlerin isimleri anıt üzerinde olacak. İsimlerden yukarıya yükselen çizginin en üstünde hilal ve ay-yıldız olacak. Güzel bir anıt düşünülüyor” ifadelerini kullandı.

‘Taşınma olmayacak’



Kahraman, TBMM’ye yapılacak yeni bina ve 600 milletvekiline uygun Genel Kurul salonu konularına da açıklık getirdi. TBMM’de yıkılan A ve B Halkla İlişkiler Binası’nın yerine yönelik proje hazırlığı olduğunu belirten Kahraman, TBMM’nin taşınmasının söz konusu olmadığını belirtti, “Meclis binası bu binadır” dedi. Kahraman şöyle devam etti:



“Halkla ilişkiler odaları yeterlidir. Meclis’in içindeki yerlerin 600 kişilik olması konusunda da planlama var. Bakanlar Kurulu kalktığı için Genel Kurul salonunun içerisi de 600 kişiye yetiyor. Bakanlar Kurulu’nun bulunduğu bölüm biraz yüksek bir basamakla çıkılıyor. Bakanlar Kurulu koltuklarının bulunduğunu yükseklik diğer koltuklarla eşit hale getirilecek. Arkada taraflarda da boşluklar bulunuyor, oralara 28 koltuk eklenecek. Böylece Genel Kurul 600 kişi için yeni yapılmış gibi olacak. Hacim yeterli açıkçası.”

Savaş Genel Kurul’u

Kahraman, savaş, doğal afet, darbe ve nükleer saldırılara karşı Genel Kurul faaliyetlerinin yürütülmesi için yer altına uzanan yeni bir bina yapılacağını kaydetti. Kahraman, “Yeni yapılacak olan esas ihtiyacımız sığınaktır. 15 Temmuz’daki bombalama hadisesinde sığınıkların işe yaramaz, kullanılmaz olduğunu, eksiklikleri gördük. Dolayısıyla iyi bir sığınak olsun. İlla darbe olacak değil. Tabii afet, nükleer saldırı, deprem, sel olur. Bütün ihtiyaçların görülebileceği en az 500 kişinin oturabileceği salon tarzında bir yer. Şimdikinde yoktu. Ne salon ne mutfak ne Jeneratörne gıda deposu ne buzdolabı vardı. Bir tek tuvalet vardı. Onu da şimdi onarımla 14’e çıkardık kadın-erkek olarak. Bütün bunların hepsi zaman içine olacak şeyler” dedi.

Güvenlikten taviz yok

Bu arada 1 Ekim’de açılacak olan TBMM’de, Meclis Başkanlığı ve yeni Başkanlık Divanı seçimi heyecanı yaşanacak. Kasımda yapılacak TBMM Başkanlığı seçimi konusunda kulisler şimdiden başlarken, sağlık problemlerini geride bırakan Kahraman’ın Ak Parti tarafından tekrar aday gösterileceği ve göreve devam edeceği ifade ediliyor.

Kahraman'la devam

Bu arada 1 Ekim’de açılacak olan TBMM’de, Meclis Başkanlığı ve yeni Başkanlık Divanı seçimi heyecanı yaşanacak. Kasımda yapılacak TBMM Başkanlığı seçimi konusunda kulisler şimdiden başlarken, sağlık problemlerini geride bırakan Kahraman’ın Ak Parti tarafından tekrar aday gösterileceği ve göreve devam edeceği ifade ediliyor.