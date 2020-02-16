TBMM Başkanı Şentop'un açılışına katıldığı yurt binasının Ensar Vakfı’na bedelsiz verildiği ortaya çıktı

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin, en son Kızılay’a bağış tartışmalarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’na, Çamlıca Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’nu 49 yıllığına bedelsiz verdiği ortaya çıktı.

Bulgurlu Mahallesi’ndeki yurdun bulunduğu 43 ada, 34 parseldeki taşınmazın mülkiyeti Üsküdar Belediyesi’ne ait. Taşınmaza ilişkin teklif 7 Şubat 2018 tarihinde ilçe meclisi gündemine geldi. Teklifte taşınmazın Ensar Vakfı’na 49 yıllığına “eğitim ve yurt faaliyetleri”nde kullanılması amacıyla bedelsiz verilmesi istendi. Teklif CHP’li meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Cumhuriyet’ten Mehmet Kızmaz’ın haberine göre, 2014-2019 yılları arasında CHP Üsküdar Belediyesi Meclis üyeliği yapan Nezih Küçükerden, Üsküdar Belediyesi’nin, halka ait ve halkın kullanımında olması gereken birçok yeri, özellikle Ensar ve TÜRGEV gibi vakıflara verdiğini anlattı. Belediyenin, vakıflara verdiği yerlerin tümünün halkın yararına projelendirilmesi gereken yerler olduğunu kaydeden Küçükerden, “Üsküdar Belediyesi bu konuda unvan sahibi. Belediye alanları, ‘halka yararlı’ diye adlandırılan vakıflara veriliyor. Üsküdar’da bu alan gibi halktan kaçırarak Ensar’a verilen birçok alan var. Belediye herkese hizmet etmeli, belli kesimlere peşkeşçilik yaparak hizmet edemez. Bu haksızlıktır, hukuksuzluktur. Bu tip kararların tümüne karşı CHP’nin şerhi var” dedi.

Ensar Vakfı, Çamlıca Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışını 7 Ekim 2019’da yaptı. Açılış programına ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de aralarında bulunduğu birçok devlet görevlisi katıldı.