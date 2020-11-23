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TBMM Başkanı Şentop: Türk gemisine yapılan müdahaleyi kınıyorum

23 Kasım 2020 18:56

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Doğu Akdeniz'de Alman firkateyni tarafından durdurulan Türkiye bandıralı gemiye ilişkin açıklama yaptı. Şentop, "Ticari amaçlı Libya'ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Alman fırkateyni tarafından Türkiye’nin yük gemisine karşı gerçekleştirilen müdahale ile ilgili Türkçe ve Almanca açıklamada bulundu.

Şentop, "Ticari amaçlı Libya’ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Bu modern bir korsanlık, eşkiyalık ve barbarlıktır. Türkiye, gerekli girişimleriyle bu uluslararası hukuksuzluğun ve edepsizliğin hesabını ivedi bir şekilde soracaktır" dedi.

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