TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İsrail'in etnik temizlik yapmasını, Filistinlileri zorla anavatanlarından etmesini, ibadet edenlere saldırmasını ve Filistin halkını meşru haklarını kullanmaktan mahrum bırakmasını önlemek için başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün dünyanın harekete geçmesi ahlaki ve hukuki bir sorumluluktur" dedi.

Şentop, Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereketiyle insanları sarıp sarmaladığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"İmanımızın ve inancımızın gereğini yerine getirmek için hulus-i kalp ile taat ve ibadet etmeye gayret ettiğimiz mübarek günlerde salgın şartlarında olsa da Allah’ın bahşettiklerinden tasadduk edip yardımlaştık; birbirimizin derdiyle hemdert, hâliyle hemhal olduk. Cenabı Hakk’a hamdolsun ki manevi olarak tazelendik, arındık, yenilendik, yaklaştık, yakınlaştık. Ramazan ayının manevî iklimine uygun şekilde yakınlarımızla, dostlarımızla bir araya gelerek iftar sofralarının bereketini paylaşma, sohbet edip kaynaşma, birlikte teravih namazını eda etme imkânı bulamasak da bir ümmet olmanın sevincini yeniden tattık"

İsrail açıklaması

Şentop, Ramazan Bayramı’na salgın şartları ve Filistin'in uğradığı zulüm nedeniyle buruk bir şekilde erişildiğini belirterek, "İsrail’in, işgali altındaki Filistin’de masum Filistinli sivillere yönelik şiddet ve suç içeren saldırılarını Ramazan ayında da devam etti. İsrail askerlerinin, aralarında bebeklerin, çocukların, kadınların ve yaşlıların da bulunduğu savunmasız Filistinli sivillere karşı ölümcül silahlar kullandığı baskınlar ve saldırılar karşısında derin üzüntü içindeyiz. İsrail’in etnik temizlik yapmasını, Filistinlileri zorla anavatanlarından etmesini, Filistin halkının mülklerine el koymasını, ibadet edenlere saldırmasını, Müslüman halkın ilk kıblesi olan mübarek Mescid-i Aksa’ya gitmelerini engellemesini ve Filistin halkını meşru haklarını kullanmaktan mahrum bırakmasını önlemek için başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün dünyanın harekete geçmesi ahlaki ve hukuki bir sorumluluktur. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bölgemizin ve dünyanın en önemli sorunu haline gelen İsrail sorununun hak, hukuk ve adalet çerçevesi içinde çözülmesi için uluslararası hukukun verdiği bütün imkanları daha etkin ve etkili bir şekilde kullanmaya kararlılıkla devam edecektir. Her yıl ramazan ayında olduğu gibi İsrail’in zulmüne uğrayan Filistinli kardeşlerimizin bayrama az bir zaman kala yaşadıkları saldırıların son bulmasını, zalimlerin kurduğu planların tersine dönmesini ve Kudüs’ün, Müslümanların ilk kıblesi olan kutsal toprakların bütün İslam âlemi ile birlikte huzur ve felaha erişmesini Rabbimden niyaz ederim" ifadesini kullandı.

Şentop, Ramazan Bayramı’nın insanlığın kurtuluşuna, Müslümanların ve hangi dinden olursa olsun bütün insanların felahına, dünyada huzur ve barışın teminine ve salgın hastalığın bitmesine vesile olmasını niyaz ederek, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı’nın; içinden geçtiğimiz bu zor ve dar zamanları aşabileceğimize, her daim birlik ve beraberlik içinde, her türlü güçlüğü yenebileceğimize olan inancımızı ve bilincimizi kuvvetlendireceğine inanıyorum. İslam âleminin yaşadığı tarihin bu zorlu günlerini atlattığımızda hakiki bayramlara erişeceğimize olan inancım tamdır. Salgın şartlarını en kısa zamanda atlatıp, yine elleri öpülesi büyüklerimizle, tertemiz masumiyetleriyle dünyamızı aydınlatan çocuklarımızla, hasret duyduğumuz sevdiklerimizle yeniden kucaklaşıp kavuşacağız. Tekrar kapılarımızın zili çalacak, bayramın neşe kaynağı sevgili çocuklarımıza hediyeler ikram edeceğiz ve bayramlarımız gerçek tadına ulaşacak. Büyüklerin gönlünü alıp heyecanlı çocukları sevindireceğiz. Yüce Mevla’nın verdiği umudumuz daim; birliğimiz, dirliğimiz kaim; dualarımız kabul ve ibadetlerimiz makbul, Ramazan Bayramı’mız bereketli olsun."