TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya: Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17 Ekim 1961'te Paris'te 300 Cezayirli'nin öldürülmesini anımsattı. Şentop, "Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak. İnsanlık suçları zaman aşımına uğramaz" dedi.

Şentop’un Twitter üzerinden paylaştığı mesaj şöyle:

"Fransa, 300'den fazla Cezayirli göstericiyi 17 Ekim 1961'de Paris'te öldürdü. Cezayir Meclis Başkanı Boughali Brahim'in sözlerini tekrarlıyorum: 'Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak. İnsanlık suçları zaman aşımına uğramaz.'"