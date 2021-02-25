TBMM Başkanı Şentop'tan fezleke açıklaması: Dosyaların içeriğine göre karar verilir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'e gelen ve aralarında HDP'lilerin de olduğu fezlekelerle ilgili olarak, “Dosyaların içeriğine göre karar verilir” dedi.

Şentop, Azerbaycan Büyükelçiliği'nde "Hocalı Katliamı'nın 29. Yıl Dönümü Fotoğraf ve Resim Sergisi"ne katıldı. Etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, "Meclis Başkanlığı'nın görevi teklif olarak inceledikten sonra karma komisyona göndermek. Bundan sonra aşamada herhangi bir şey yapılacaksa karma komisyon karar verecektir. Benim bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz.” diye konuştu.

Şentop açıklamasında şunları kaydetti:

"Geçmiş dönemlere baktığımızda her ihtimal var. Son zamanlarda bir HDP’li vekilin dokunulmazlığı kaldırılmıştı. İç tüzük ihtimallerin hepsine imkan veriyor. Dosyaların içeriklerine göre değerlendirmek lazım. karma komisyon dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir. İşlenen suçların mahiyeti bakımından işlenen dosyalarla ilgili zaman zaman dokunulmazlıkların kaldırılmasına karar verilmiş.

Gergerlioğlu ve Enis Berberoğlu'nun dosyaları daha Meclis'e gelmedi.

AYM’ye Berberoğlu yazısı

"Bu anayasa 1982 yılında yürürlüğe girdi. Kesin hüküm yarılamayı sonuçlandırır. Bir hüküm kesinleştiği zaman Yargıtay’ın kararı ile oluyor. 14. Ağır Ceza Mahkemesi bireysel başvuru ile ilgili karara uymayınca AYM yeni bir karar verdi. Anayasa kesin hükmü esas alıyor. Bireysel bir başvuru süreci ile ilgili çalışma yapılabilir. AYM verdiği kararda meclisle ilgili bir bölüm geçmiş. Meclisi töhmet altında bırakan bir metin. Karar gerekçesine yazmadığı bir şey varsa söylenmesini istiyoruz. Bir yanlışlık varsa maddi hatanın düzeltilmesini istiyoruz.

AYM’nin birinci kararında meclisle ilgili bir hüküm geçmezken ikinci karardaki değişikliğin nedenini merak ediyoruz. Benim yaptığım iş TBMM’nin itibarını korumaktır. Kurumların yetkileri anayasada düzenlenmiştir. Anayasanın verdiği yetkiye dayanmadan bir şey yapılamaz.

Bazı dikkatsiz siyasetçiler ve köşe yazarları, Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiğimiz yazı için, 'Neden bu kadar zaman sonra gönderildi?' diyor. Haber olması yeni bunun; 15 gün oluyor bunu göndereli."