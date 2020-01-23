TBMM Başkanı Şentop'tan Davutoğlu’na dokunulmazlık yanıtı: 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “Kendim için kaldırmadığım dokunulmazlığı başka siyasiler için kaldırmam diyerek dokunulmazlıkların bütün siyasiler için kaldırılmasını sağladım” sözlerine yanıt verdi. Dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliğinin sadece fezlekesi bulunan milletvekilleri için kaldırıldığını söyleyen Şentop, “AK Partili 29 milletvekili arasında ona ait bir dosya yoktu" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Şentop, Meclis’e gelişinde gazetecilerin Davutoğlu’nun dokunulmazlık dosyalarının kaldırılmasına ilişkin sözlerine yanıt verdi. Sadece bilgilendirme yapmak istediğini belirten Şentop, o dönem hem Anayasa Komisyonu başkanı hem de dokunulmazlık dosyalarının geldiği Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon Başkanı olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“O dönemdeki tartışmalar hatırlanırsa, terör olayları ile ilgili dosyalar bakımından çok ciddi bir kamuoyu baskısı vardı dokunulmazlıkların kalkması yönünde. Bu tartışılıyordu ve o sırada bazı siyasi partilerin genel başkanları, milletvekilleri de… Sadece belli milletvekillerinin, belli siyasi parti milletvekillerinin veya belli dosyaların değil de dokunulmazlık dosyası olan bütün milletvekillerinin dokunulmazlığı kalksın diye bir meydan okumuşlardı.

Bu meydan okumaya ilk cevabı Cumhurbaşkanımız vermişti. Demişti ki, ‘Bizim için sorun yok. Biz bütün milletvekillerinin AK Partililer dahil dokunulmazlıklarını kaldırabiliriz.’ Sonra süreç bunun üzerinden yürüdü. Tabii sadece komisyonda olan dosyalar değil Adalet Bakanlığında olan, Başbakanlıkta olan, Milletvekili Hizmetleri Başkanlığında olan, yani sürecin içinde olan dosyaların tamamıyla ilgili bir prosedür geliştirdik. Formül benim formülümdü. Bunların toplu olarak kaldırılmasına yönelik Anayasa’ya bir ek madde eklenmesine dair değişiklik teklifiydi. Sanıyorum 809 dosya vardı. Toplamda 154 dosyası olan milletvekili vardı. Bunlardan 29’u AK Parti milletvekiliydi.

Bahsettiğiniz kişinin bir dokunulmazlık dosyası yok idi. Yani dokunulmazlığın kaldırılması, sadece hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen, dolayısıyla bir dosyası Meclise intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusu. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı. Dokunulmazlık dosyası olan, soruşturma kovuşturması olan AK Partili 29 milletvekili arasında ona ait bir dosya yoktu.”