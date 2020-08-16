TBMM Başkanı Şentop'tan Biden'a: Bu millet onların 'our boys' dediklerine 15 Temmuz'da gereken cevabı vermiştir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden'ın 7 ay önce Türkiye ile ilgili söylemiş olduğu sözlere tepki gösterirken, "Biden'lar 'our boys' dedikleriyle hiç seçim kazanamamıştır; sadece darbe yaptırmıştır. Bu millet onların 'our boys' dediklerine de en son 15 Temmuz'da gereken cevabı vermiştir" dedi.

Biden, söz konusu söyleşide, "Erdoğan bir otokrattır, yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey, ona karşı çok farklı bir yaklaşım benimsemek ve muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça ortaya koymak" ifadesini kullandı. Muhalefete desteğini açıkça belirten Biden, "Erdoğan'ı mağlup edin. Darbeyle değil, seçim süreciyle" dedi.

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