TBMM Başkanı Şentop stenograf töreninde konuştu: Bu arkadaşlarımız Meclis'e alınan son grup olabilir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te göreve başlayacak stenograf yardımcıları için düzenlenen yemin törenine katıldı.

Teknolojinin hızla ilerlediğini, kayıt sistemlerinin yanı sıra yazılımların da önümüzdeki yıllarda gelişeceğini söyleyen Şentop, "Bugün burada sertifikalarını alacak olan genç stenograf arkadaşlarımızla ilgili şöyle bir fikrim var; muhtemelen bu arkadaşlarımız stenograf olarak Meclis'e alınan son grup olabilir" derken, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu bakımdan bu konu belki stenograf mesleği yavaş bir tarihi meslek olarak anılabilir. Bu söylediğim belki bir 25 yıl sonra. Siz bu bakımdan parlamentomuzda bu işi görevi bu isimle yapan son kişiler de olabilirsiniz. Tutanak Hizmetleri'nin elbette görevi devam edecektir."

Stenografi nedir?

Stenografi, konuşmaları harfler yerine çeşitli semboller ve kısaltmalar kullanarak yazma sistemidir.

1800'lü yıllarda geliştirilmeye başlanan sistem ile stenograflar dakikada 250 kelimeye varan hızlarla not tutabiliyor.