TBMM Başkanı Şentop: Kültürel iktidarı ellerinde tutanlar büyük bir üstenci bakışla toplumun geniş kesimlerini ezen bir anlayışla var oldular

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kültürel iktidarı, -tırnak içerisinde ifade ediyorum- hasbelkader ellerinde tutanlar da büyük bir üstenci bakışla toplumun geniş kesimlerini ezen, onları bu süreçlerin dışında tutmaya çalışan ve kültürel hayatı çok dar bir alan içerisinde sürdürmeye çalışan bir anlayışla var oldular, faaliyetlerini sürdürdüler." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İLKE Vakfınca Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "Geleceğin Türkiye'sinde Kültür Politikaları Raporu" sunum programında yaptığı konuşmada, kültür alanındaki iktidarla ilgili şikayetleri olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu dile getirdiğini aktardı.

Şentop şunları kaydetti:

"Uzun yıllar Türkiye'de sosyal, siyasi hayattan hatta eğitim öğretim hayatından önce kasten uzak tutulan, daha sonra da bazı hassasiyetleri sebebiyle kendisini ondan uzak tutan geniş bir toplum kesimi var. Büyük üstad İsmet Özel bir sözünde, 'Türkiye'de Müslümanlar iki seçenek arasında kaldı. Ya İslam'ın dışında bir hayat veya hayatın dışında bir İslam.' diyor. Bu şartlar altında bir de ayrıca bu kültürel iktidarı, -tırnak içerisinde ifade ediyorum- hasbelkader ellerinde tutanlar da büyük bir üstenci bakışla toplumun geniş kesimlerini ezen, onları bu süreçlerin dışında tutmaya çalışan ve kültürel hayatı çok dar bir alan içerisinde sürdürmeye çalışan bir anlayışla var oldular, faaliyetlerini sürdürdüler."

Şentop, Türkiye'de siyasi ve eğitim öğretim hayatındaki değişimlere işaret ederek, başörtüsüyle üniversitelerde okuyabilmenin yolunun 10 sene önce açıldığını, böyle bir dönemden gelindiğini, iyi okullarda okuyabilen, milli, yerli ve dini hassasiyetlere sahip insanların yeni yeni ortaya çıkmaya başladığını anlattı.

"Türkiye'de yetişmiş insan Türkiye'nin değildir"

İsmet Özel'in, "Türkiye'de yetişmiş insan Türkiye'nin değildir. Türkiye'nin insanıysa yetişmiş değildir." dediğini aktaran Şentop, Türkiye'de toplumsal ve kültürel hayatın böyle bir paradoks içerisinde uzun zamandır devam ettiğini söyledi.

Böyle bir ortamda kültürel ürünlerin üretiminin ortaya çıkabilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 yıldır yürütülen politikaları tek bir kelimeyle ifade etmenin mümkün olduğunu düşünüyorum; normalleşme"

"Türkiye'de bütün bu süreçleri, 20 yıldır yürütülen politikaları ve buna bağlı olarak icraatları tek bir kelimeyle ifade etmenin mümkün olduğunu düşünüyorum; normalleşme. Türkiye'nin her alanda, siyaset ve toplumsal alanda normalleşmesinden bahsediyoruz. Normalleşme yeni yeni tam anlamıyla gerçekleşmeye başladı ve bununla beraber ancak Türkiye'de yaşayan 85 milyon insanımızın hepsi kendine bir özgüven sağlayabildi, bunu temin edebildi. Bu anlamda bu kültür politikalarıyla ilgili rapor belki de tam zamanında açıklanıyor. Bundan sonra inşallah bu alanlara yönelik daha fazla çalışma, bir gayret içerisine girme imkanı bulacağız. Çünkü bunu yapabilecek, bu imkanı bulabilecek bir tablo Türkiye'de gerçek manada yoktu bundan önce."