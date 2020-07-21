TBMM Başkanı Şentop: Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara hukuk önünde en ağır cezalar verilmeli

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin' in öldürülmesine ilişkin olarak "Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara hukuk önünde en ağır cezalar verilmeli ve hepimiz aynı hassasiyeti göstermeliyiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında açıklamada bulundu.

Gültekin'in ailesine sabır dileyen Şentop, "Gencecik bir kızımızın daha hayalleri bir cani tarafından yok edildi. Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara hukuk önünde en ağır cezalar verilmeli ve hepimiz aynı hassasiyeti göstermeliyiz" ifadesini kullandı.

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