TBMM Başkanı Şentop ile görüşen CHP'li Torun: Talebimiz, Belediyeler Birliği'nin kaynakları ne şekilde harcandığını bilmek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyet Türkiye Belediyeler Birliği ile ilgili olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü. Torun, “Sayın Meclis Başkanını ziyaret ederek, İçişleri Komisyonunun en azından toplanması konusunda desteğini istedik…Belediyelerin kaynaklarıyla oluşmuş bütçeyi kullanan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanının encümen kararı olmadan, meclis kararı olmadan işlem yapması, bizim sadece talebimiz buradaki kaynakların ne şekilde harcandığını bilmek” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Seyit Torun başkanlığında; Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan oluşan CHP heyeti TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u makamında ziyaret etti. CHP heyeti, görüşmenin ardından TBMM Basın Kapısı önünde ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Torun, TBMM Başkanı Şentop ile Türkiye Belediyeler Birliği hakkında görüştüklerini aktararak, şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi uzunca bir süredir Belediyeler Birliği Başkanını (Fatma Şahin) kaynaklarını nerelere harcadığı yönünde, hangi belediyelere yardım yaptığı, hangi kamu kurumlarına yardım yaptığı, hangi projeleri, desteği hangi belediyelere verdiği, yurt dışına hangi belediyelere kaynak aktardığını sorduk. Bu sorumuzu öncelikle sözlü olarak iletmiştik, daha sonra yazılı olarak iletmiştik. Ama maalesef bugüne kadar hiçbir şekilde bu sorularımıza yanıt bulamadık. Ardından İçişleri Komisyonu’nu üçte bir imzayı toplayarak, aralık ayında olağanüstü toplantıya çağırmıştık. Ocak ayında gelen yazı ile de toplantıya gerek duyulmadığı ifade edilmişti. Ardından Sayıştay Başkanını ziyaret ettik. Sayın Başkanı Belediyeler Birliği’nin en son 2017’de denetlendiğini, o günden bu güne denetlenmediğini, bu konuyla ilgili denetim talebimizi ilettik. Kendisi de yıllık program çerçevesinde denetleneceğini ifade ettik. Ardından birlik başkanı ile yazı ileterek talebimizi yineledik. Maalesef bugüne kadar yazılarımıza, taleplerimize hiçbir şekilde cevap bulamadık.

"Belediyeler birliği şeffaf olmak durumunda"

Bugün de Sayın Meclis Başkanını ziyaret ederek, İçişleri Komisyonu’nun en azından toplanması konusunda desteğini istedik. Konuyu sürecin başından bu yana ifade ettik. Talebimizin sadece belediyelerin kaynaklarıyla oluşmuş bütçeyi kullanan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı’nın encümen kararı olmadan, meclis kararı olmadan işlem yaptığını, bizim sadece talebimiz buradaki kaynakların ne şekilde harcandığını bilmek. Sonuçta belediyelerin bütçelerinden kesiliyor bu paralar. Her bir belediyenin hakkı var. Siz burayı nasıl kullandığını ifade etmezseniz, hangi belediyeye ne kadar yardım yaptığınızı, ne kadar araç desteği verdiğiniz veya başka kurumlara ne kadar destek verdiğiniz söylemezseniz doğru olmaz. Belediyeler Birliği şeffaf, hesap verebilir olmak zorunda. Ama maalesef bugüne kadar biz bu sorularımıza yanıt bulamadık. Yanıt bulana kadar devam edeceğiz. Gerekirse hem hukuki hem demokratik haklarımızı sürdüreceğiz.”