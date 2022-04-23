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TBMM Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın 'Ermeni Soykırımı' yasa teklifini iade etti

23 Nisan 2022 21:32

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Garo Paylan'ın yasa teklifini iç tüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" kanun teklifini, dün TBMM Başkanlığı’na sunmuştu.

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