TBMM Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın 'Ermeni Soykırımı' yasa teklifini iade etti

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-header-spot">Meclis Başkanı <strong>Mustafa Şentop</strong>, HDP'li <strong>Garo Paylan</strong>'ın yasa teklifini iç tüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.</p>\n<p data-kiosked-context-name="kskdUIContext_01g1bv6j7cy8qn3w1x24gf0byh">HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" kanun teklifini, dün TBMM Başkanlığı’na sunmuştu.</p>\n<p class="detail-header-spot"><em>Ayrıntılar geliyor...</em></p>\n</body>\n</html>