TBMM Başkanı Şentop: HDP'li Gergerlioğlu'nun dosyası dün akşam Meclis'e geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararının dün akşam Meclis'e geldiğini duyurdu.

Gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Şentop, "Meclis Başkanlığı, gelen fezlekeleri Karma Komisyon'a sevkediyor. Ondan sonraki çalışma Karma Komisyon'un çalışmasıdır. Gergerlioğlu dosyası dün akşam itibariyle gelmiş. Önce bir dosyayı göreyim" dedi.

Şentop, ''Anayasanın ideolojisi olacaksa o ideoloji İstiklal Marşı'dır, olmalıdır. 1972'de Türkiye askeri müdahale ile karşı karşıya kaldı. Bu sistem tartışması bağlamında sistemimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. 12 Mart'ta Meclis kapatılmıyor. Hükümet istifa ettiriliyor. Hükümetin düşmesi sağlanıyor. Hiç akla gelmeyecek isimlerle teknokrat hükümetler kurduruluyor. Meclis'ten güven oyu da almış. Türkiye öyle bir sisteme kavuşmalı ki uzaktan telkinlerle hükümetin kurdurulduğu bir sistem olmasın idi. 12 Mart bu itirazlarımızın ne kadar haklı olduğunu gösteren bir örnektir. Tüm darbeleri olduğu gibi 12 Mart'ı da lanetliyorum. Türkiye'de bir daha darbeci zihniyetlerin ortaya çıkamayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Ne olmuştu?

HDP HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "terör örgütü propagandası yapma" suçundan hakkında verilen hapis cezası, Yargıtay tarafından onanmış ve onanan ve dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlanmıştı.

HDP'li Gergerlioğlu, "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.