TBMM Başkanı Şentop: FETÖ'nün Ukrayna’da bazı okullarda faaliyetlerini sürdürdüklerini üzüntüyle takip ediyoruz

AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva ve beraberindeki heyeti kabul eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna’daki bazı okullarda sürdürülen FETÖ faaliyetlerini üzüntüyle takip ettiklerini belirtti ve bunun Ukrayna açısından risk olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Ukrayna Delegasyonu Başkanı Maria Mezentseva ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop, Mezentseva ile yaptığı konuşmada, Ukrayna’da bazı okullarda FETÖ faaliyetlerinin sürdürüldüğünü üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, Bunun Ukrayna açısından risk ve tehlike oluşturduğunu anımsattı. Şentop görüşmede şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlarımız, ilişkilerimize ivme kazandırılması hususunda müşterek iradeye sahiptir "

“Programınız çerçevesinde ülkelerimiz arasında giderek derinleşen ilişkilerimizi muhataplarınızla değerlendirdiğinizi ve faydalı istişarelerde bulunduğunuzu öğrendim. Bu istişareler, Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğine yeni bir boyut katmamıza fayda sağlayacaktır. Ülkelerimiz arasında mevcut müstesna iş birliği ruhu, bölgemizde barış, istikrar ve refahın tesisi bakımından da sağlam bir temel teşkil etmektedir. İki yakın dost olan Sayın Cumhurbaşkanlarımız, ilişkilerimize her alanda ivme kazandırılması hususunda müşterek iradeye sahiptir. Bu iradenin bir tezahürü olarak Kovid-19 salgınına rağmen ülkelerimiz arasındaki temaslar hız kesmemiştir. Stratejik ortaklığımızın önemli bir boyutunu parlamentolarımız arasındaki ilişkiler oluşturmaktadır.

"Dostluk gruplarımız ve ilgili komisyonlarımız arasındaki temasların artırılmasında da fayda mülahaza ediyorum"

Meclislerimiz arasında 2013 yılında imzalanan ve ilişkilerimizin altyapısını oluşturan bir “İşbirliği Protokolü”, mevcuttur. Bu protokole milletvekillerimizin karşılıklı katkılarıyla işlerlik kazandırılması önemlidir. Meclis Başkanları olarak farklı vesilelerle bir araya geliyor ve istişarelerde bulunuyoruz. Ancak, Dostluk Gruplarımız ve ilgili Komisyonlarımız arasındaki temasların artırılmasında da fayda mülahaza ediyorum. Bilhassa, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) başta olmak üzere üyesi bulunduğumuz parlamenter asamblelerde tesis ettiğimiz yakın ilişkiler ve delegasyonlarımız arasındaki yoğun diyalog memnuniyet vericidir.

"Serbest Ticaret Anlaşması'nı bir an önce imzalamalıyız"

Ülkelerimiz arasında “kazan-kazan” prensibi temelinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimizin savunma sanayiinden eğitime, turizmden sağlık sektörüne geniş bir yelpazesi bulunmaktadır. Covid-19 salgınının getirdiği zorluklara rağmen, ikili ticaret hacmimiz 5 milyar dolara yakın gerçekleşmiştir. Bu rakamı ilerleyen dönemlerde, 10 milyar dolara yükseltme hedefimiz bulunmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için Serbest Ticaret Anlaşması’nı bir an önce imzalamalıyız. Sayın Cumhurbaşkanlarımız da, 10 Nisan’daki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin 9. Toplantısı’nda bu yöndeki iradelerini ifade etmişlerdir.

"1 milyon Ukraynalı misafiri ağırladık, sayının bu sene artmasını temenni ediyoruz"

Ukrayna ile ilişkilerimizin en önemli boyutu turizmdir. Salgının getirdiği tüm şartlara rağmen 2020 yılında yaklaşık 1 milyon Ukraynalı misafiri ülkemizde ağırladık. Bu sayının bu sene daha da artmasını temenni ediyoruz. Ukrayna’nın yakın dostu ve stratejik ortağı olarak, toprak bütünlüğü güvence altına alınmış, modern ve müreffeh bir Ukrayna vizyonunu daima destekledik. Bugün de bu yöndeki gayretlerinde Ukrayna makamlarının ve Ukrayna halkının yanındayız.

"Zelenskiy'nin Kırım Tatarlarını sahiplenici açıklamalarından memnuniyet duyuyoruz"

Türkiye olarak, Kırım dâhil Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğimizi başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası platformlarda ifade etmeye devam ediyoruz. Bu Türkiye’nin ilkesel bir duruştur. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde görev yapan Türk delegasyonu üyesi milletvekillerimizin bu konuda verdikleri imzaları ve ilkesel duruşumuzu tevsik eden girişimlerini sizler de takip ediyorsunuz. Bildiğiniz gibi Kırım meselesi bizler için, Kırım Tatar soydaşlarımız boyutuyla da ehemmiyet taşımaktadır. Bu çerçevede, Kırım Tatarlarının yerli halk statüsünün kabulüyle Kırım Tatar Meclisinin statüsü konusundaki mevzuat çalışmalarına da önem atfettiğimizi vurgulamak isterim. Bu çalışmaların parlamentoya sunulduğunda gereken desteği bularak kanunlaşması Kırım Tatarları’nın temel beklentisidir. Sizlerin de gayretiyle atılacak bu adımlar, Kırım Platformu gibi girişimlerinize uluslararası desteği de şüphesiz artıracaktır. Bu kapsamda, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy’nin Kırım Tatarlarını sahiplenici açıklamalarından da her zaman memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim.

"Meclisi'mizi bombalayan pilotların FETÖ okullarında görev yapan öğretmenlerden talimat alarak attıklarını tespit ettik"

Bu darbe teşebbüsünün ardında FETÖ’nün olduğu mahkeme kararlarıyla tespit edildi. Bu FETÖ terör örgütü sivil toplum kuruluşları eğitim kurumları gibi bazı masum yapılanmaları hain hedeflerinin maskesi olarak kullanmaktadırlar. Darbe teşebbüsü gecesi Meclisimizi bombalayan pilotların FETÖ okullarında görev yapan öğretmenlerden talimat alarak attıklarını tespit ettik. Bu terör örgütü FETÖ yeni jenerasyonlu uluslararası bir terör örgütüdür. İlk hedefi Türkiye olmakla beraber faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde risk oluşturmaktadır. Ukrayna’da bazı okullarda faaliyetlerini sürdürdüklerini üzüntüyle takip ediyoruz. Bu konu Ukrayna açısından bir risk tehlike oluşturduğunu tekrar anımsatmak istiyorum.”

"İnanılmaz dayanıklısınız"

AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva ise şunları söyledi:

"Heyetimiz olarak meclisiniz de bulunmaktan son derece mutluyuz. Bizim meclis başkanımız Razumkov da size selamlarını iletti sizinle yüz yüze görüşmek istediğini belirtti. 1923’ten beri faaliyet gösteren en büyük demokrasilerden biri olan ülkenin parlamento başkanı olmak kolay değildir. Burada bulunduğumuz sürece sizin meclisiniz hakkında şunları söyleyebilirim. İnanılmaz derece de dayanıklısınız demokratiksiniz burada ortaya çıkan hür fikirleri destekleyerek ilerliyorsunuz.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Ukrayna Türkiye dostluk grubu kapsamındaki ilişkileriniz şimdiden çok verimli sonuçlar vermeye başladı. Özellikle AKPM çerçevesinde Kırım Platformu geliştirmesiyle ilgili imzalanan belgeyi ilk imzalayan vekiller arasında Türk vekiller vardır. Türk delegasyonu destekleriyle Kırım Tatarlarının halklarının haklarının ihlalleriyle ilgili belgeyi geri değerlendirmeye ekleyebildik. Kırım Tatar halkının yerli halk olarak tanınması yasa tasarısı sunuldu. Karadeniz kelimesi geçti konuşmanızda burada güvenlik ve savunma alanında iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Kültürel faaliyetleri de unutmuyoruz Ukrayna’da Yunus Emre Enstitüsü eğitim merkezi olarak ve başkonsoloslukta da eğitim kültürel bağlarının güçlendirerek yatırımlarımızı güçlendirmek istiyoruz."