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TBMM Başkanı Şentop: BM'nin iki devletli çözüm çağrısı yeterli değil

16 Mayıs 2021 22:15

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik iki devletli çözüm çağrısı olumlu olsa da yeterli bir adım değil" dedi.

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