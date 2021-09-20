TBMM Başkanı Şentop: Ben başkanlık sisteminin eskiden beri savunucusuyum; 2023’ten sonra sistem çok daha iyi çalışacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile ilgili, "Ben başkanlık sisteminin eskiden beri savunucusuyum. Sistem yeni değişti. 2018’den itibaren yürürlükte. Aynı siyasi aktörlerle yürürlüğe girdi. Eski siyasetin teamülleri hem siyasette hem bürokraside var. Biraz zamana ihtiyacı olduğunu, 2023’ten sonra sistemin çok daha iyi çalışacağını düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin mülteci politikasına ve bununla bağlantılı olarak Avrupa Birliği ile olan ilişkilerine de değinen Şentop,"Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz. Türkiye en çok mülteciyi barındıran ülke. 4 milyonun üzerinde kayıtlı Suriyeli yaşıyor Türkiye'de, son birkaç aydır değil, 10 yıldır yaşıyor" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Madrid'de, İspanya ziyareti kapsamında, Global International Relations Center’da (IE), farklı düşünce kuruluşlarından uzmanlar ile IE’nin hocalarından ve öğrencilerinden oluşan grupla bir araya geldi.

Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz"

"Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz. Türkiye en çok mülteciyi barındıran ülke. 4 milyonun üzerinde kayıtlı Suriyeli yaşıyor Türkiye'de, son birkaç aydır değil, 10 yıldır yaşıyor. Türkiye bu insanlara, kendi topraklarında yaşamayacak hale gelen bu insanlara, kendi vatandaşlarına sağladığı imkanların hepsini tanıyor, eğitim ve sağlık dahil olmak üzere. Bu sığınmacıların yüzde 70’ten fazlası kadınlar ve çocuklar. Göç ve sığınmacı konusu sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunu ve sorumluluğu. Buna yol açan işleri yapan da Türkiye değil. Afganistan’ı, Suriye’yi, Irak’ı biz karıştırmadık. Karışmasında bizim hiç etkimiz yok. Burada çıkan sorumluluğu Türkiye üstleniyor"

"Türkiye’nin önemi değişmiyor"

"Dünya şartları, paradigmalar, düşünceler değişiyor; ama Türkiye’nin önemi değişmiyor. Bu bir taraftan jeostrateji ile ilgili. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya gözardı edilebilecek bir coğrafya değil. Bütün sorunlar ve bu sorunların çözümleri orada tartışılıyor. Herkes de orada. 'Doğu Akdeniz' deyince herkes geliyor. 'Suriye', 'Irak', 'Afganistan' deyince geliyorlar. Türkiye’nin tarih itibarıyla bölgedeki pek çok halkla ilişkileri var. Bu bakımdan AB’nin ve ABD’nin Türkiye’yi dikkate alamadan, ilişkilerine önem veremeden etkili iş yapabilmesi mümkün gözükmüyor. ‘Türkiye’nin önemi ortadan kalktı’ diye konuşuyorlar; ama tarih onları tekzip ediyor"

"Afganistan sınırları açıldığı takdirde çok büyük bir göç dalgası olacak"

"Afganistan’da ani bir şekilde AB ve ABD’nin beklemediği şekilde Taliban yönetimi ele geçirdi. Kargaşa ortamı vardı ama şimdi hükümet kuruldu. Hükümetin kurulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim de arzu ettiğimiz manada, kapsayıcı bir hükümet ortaya çıkmadı. İnşallah ümit ederiz ki böyle bir noktaya gidilir

Taliban, havaalanları başta olmak üzere sınırları büyük ölçüde kapattı. Bunlar açıldığı takdirde çok büyük bir göç dalgası olacak. Biz bu insanları Afganistan’da tutabilecek şartları tesis etmeliyiz. Afganistan’ın realitesini dikkate alarak politika üretmeliyiz. Bir takım Taliban videoları, burkalar üzerinden tabiri caizse siyasi magazin anlamında politika üretmek yanlış olur. Realiteyi dikkate almalıyız. İnsani bakımdan çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un yaklaşımı çok uçuk. ‘Bütün mültecileri biz mi alacağız biraz da Türkiye alsın’ diyor. Yaklaşımı realiteden uçuk, kopuk. Bunu söyleyecek olsak biz söyleriz. 100-200 tane göçmen alıyor. Bizde 4 milyon göçmen var. Gerçekten kopuk bir açıklama"

"2023’ten sonra sistemin çok daha iyi çalışacağını düşünüyorum"

TBMM Başkanı Şentop, başkanlık sistemine yönelik bir soruya ise Türkiye için bu sistemin daha uygun olduğunu söyledi. Başkanlık sisteminin parlamenter sisteme göre daha demokratik olduğunu vurgulayan Şentop, "Parlamenter sistemde tek bir oy kullanıyorsunuz yasama organını seçiyorsunuz, hükumeti seçmiyorsunuz. Yasama organından hükumet bazen çıkıyor bazen çıkamıyor. Ben başkanlık sisteminin eskiden beri savunucusuyum. Sistem yeni değişti. 2018’den itibaren yürürlükte. Aynı siyasi aktörlerle yürürlüğe girdi. Eski siyasetin teamülleri hem siyasette hem bürokraside var. Biraz zamana ihtiyacı olduğunu, 2023’ten sonra sistemin çok daha iyi çalışacağını düşünüyorum" diye konuştu.