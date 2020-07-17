TBMM Başkanı Şentop: Ayasofya, Türkiye'nin psikolojik bir sınırı aşması anlamında önemli

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya'nın ibadete açılmasının 'Türkiye'nin bir psikolojik alanda sınırı aşması anlamında önemli olduğunu' söyledi.

Meclis başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından memleketi Tekirdağ'da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Yerli otomobil' üretimi yapılacak olan fabrikanın temel atma töreni ve 'yerli otomobil' konusundaki soruya, "Bu konuyla ilgili olarak daha önce bir tanıtım yapılmıştı Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla. Bu konuda Türkiye önemli bir adım atıyor. Bugünün ve geleceğin teknolojisini esas alarak yerli otomobil üretmek için bir faaliyet başlatıldı ve açıklanan takvim dahilinde sürüyor, salgın sürecine rağmen bütün dünyada bu tür çalışmalar faaliyetler, açılışlar temel atma törenleri ertelenirken yarın inşallah çok büyük bir projenin ilk adımı atılmış olacak ve planlandığı gibi de devam edecek" yanıtını veren Şentop, 24 Temmuz 2020 Cuma günü kılınacak olan Cuma namazıyla yeniden cami olarak ibadete açılacak olan Ayasofya ile ilgili soruya da yanıt verdi.

"Türkiye'nin psikolojik bir sınırı aşması anlamında önemli"

"Bu tarihi bir karardı" diyen TBMM Başkanı Şentop, "Danıştay'ın kararı ve arkasından Cumhurbaşkanımızın Ayasofya'nın açılışı ile ilgili imzalamış olduğu kararname tarihi bir karardı. Ayasofya aşağı yukarı 5 asır gibi bir zaman cami olarak İstanbul'da faaliyet göstermişti. 1934 yılından itibaren müzeye dönüştürüldü ama o tarihten bu yana Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımız Ayasofya'nın o mahzun halini, cami olması gerektiği halde bir türlü ibadet edilemeyen bir mekan olarak üzüntüyle karşılıyordu, bir ukdeydi bütün milletimizin içinde. Bu konuda önemli bir adım atıldı. İnşallah fiilen de önümüzdeki hafta 24 Temmuz'da ilk Cuma namazıyla beraber ibadete açılmış olacak. Bu Türkiye'nin bir psikolojik sınırı aşması anlamında uluslararası alanda önemli bir adım olarak görüyorum" diye konuştu. (DHA)