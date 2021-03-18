TBMM Başkanı Şentop: Anayasamızda parti kapatma var, bir ilk değil

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapılan başvuru hakkında, "Anayasamızda parti kapatma var, bir ilk değil. Siyasi partilerin kapatılması gerektiren sebeplerle ilgili siyasi partilerin ihlallerde bulunmaması gerekir" dedi.

Çanakkale'de 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatına yönelik incelemeleri sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, HDP hakkındaki kapatma davası ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin konuştu.

"Anayasamızda parti kapatma var, bir ilk değil" diyen Şentop, "Siyasi partilerin kapatılması gerektiren sebeplerle ilgili siyasi partilerin ihlallerde bulunmaması gerekir" ifadesini kullandı.

"Kesin hüküm kesin hükümdür"

Şentop, Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesiyle ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

"Daha önce bu şekilde benzer bir olay yaşandı. 3 milletvekilinin vekillikleri sona ermişti. Birisi sayın Berberoğlu'ydu. Gergerlioğlu ile ilgili süreç ilk defa çıkan bir süreç değil. Kesin hüküm kesin hükümdür. Anayasa'da çok açık bir şekilde kesin hükmün Genel Kurula bildirilmesiyle milletvekilliğinin düşeceği yazıyor. Yanlışlık varsa, süreçler de mevzuatımızda var."

Daha önce milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu, AYM'nin hakkında aldığı "hak ihlâli" kararı sonrası Meclis'e dönmüş ve yeniden milletvekili olmuştu.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu da AYM'nin kararı çıkana kadar Meclis'ten ayrılmayacağını söylüyor.

Yargıtay’ın 2,5 yıl hapis cezasını onadığı Gergerlioğlu, "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği" gerekçesiyle AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.