Meclis'te 3 Koronavirüs vakası tespit edildi; 23 Nisan Resepsiyonu iptal edildi!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu sene 100. yılı kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini belirterek vatandaşlara 23 Nisan'da saat 21:00'da İstiklal Marşı okuma çağrısı yaptı. Şentop, ayrıca Meclis'te 3 kişide Koronavirüs tespit edildiğini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'deki Koronavirüs salgını nedeniyle TBMM'nin açılışının 100. yılı kutlamalarının yapılamayacağını açıkladı. Şentop, "23 Nisan için hazırladığımız ve insanların bir arada olacağı kutlamaları ertelemek zorunda kaldık. 23 Nisan'da evlerde saat 21:00'de İstiklal Marşı okuyalım" dedi.

Meclis'te 3 Koronavirüs vakası

Meclis Başkanı Şentop yaptığı açıklamada, ayrıca şu ana kadar Meclis'te 3 kişide vakaya rastlandığını ifade etti.

31 Mart'ta Meclis Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Meclis doktorunun Koronavirüs testinin pozitif olduğu duyurulmuştu. Açıklamada, "Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır" denilmişti.

Ankara İl Sağlık Müdürü'nün testi pozitif

Öte yanda T24'ün aldığı bilgilere göre, Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Mehmet Gülüm'ün Koronavirüs testi pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürü'nün durumunun iyi olduğu, evinde dinlendiği belirtildi.