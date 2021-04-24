TBMM Başkanı Şentop: 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değil

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlandığı iddialarına ilişkin olarak, "Olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır. Herhangi bir hukuki temeli yoktur" dedi. Şentop, "İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir" açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, ABD Başkanı Biden'ın yapacağı öne sürülen açıklamaya ilişkin "Olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır. Herhangi bir hukuki temeli yoktur. Türkiye'de eğer tarihi konular bu şekilde siyasi kararlarla ortaya konacaksa, Türkiye'nin de Amerikan tarihine dair herhalde bir yasama döneminin bütününü kaplayacak kararlar alma zamanı vardır. Bu konuda en kirli tarihi olan ülkelerden birisi de ABD'dir" ifadesini kullandı.

Şentop, "Ermeni tarafının tarihi gerçeklere aykırı olarak kabullendiği ve diğer ülkelere kabul ettirmeye çalıştığı söylem, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabalarına gölge düşürmektedir" görüşünü dile getirdi.

"İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir" diyen Şentop, "ABD'nin 2021'de alacağı siyasi tutum, değişikliğin özde değil yalnızca yeni yönetimin tavrında olduğunu ortaya koyacak" dedi.

HDP tarafından, 1,5 milyon Ermeni'nin ölümüyle sonuçlandığı belirtilen 1915 olaylarına ilişkin yapılan, “Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!” başlıklı açıklamaya ilişkin de konuşan Şentop, "Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor" diye konuştu.