TBMM Başkanı Şahin'den Org. Başbuğ'a başşağlığı

Şahin, Çukurca ve Eruh 6 askerin şehit olması, 3 askerin de yaralanması nedeniyle Başbuğ'a başsağlığı mesajı gönderdi.



Şahin, mesajında Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Çukurca ilçeleri kırsalında teröristlerle çıkan çatışmalarda 6 askerin şehit olması ve 3 askerin de yaralanmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bu hain saldırının ülkemizdeki kardeşlik ve huzur ortamının pekiştirilmesine dönük çabaların sürdüğü bir döneme rastlaması düşündürücüdür.



Milli birlik ve beraberliğimize zarar verecek eylemlere başvuranlar, amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklarını bilmelidirler. Hiç kimsenin buna gücü yetmeyecektir.



Milletimizin bir daha böyle acılar yaşamaması ortak dileğimizdir.



Devletimizin ve milletimizin güvenliği ve bağımsızlığı uğruna aziz canlarını veren kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, şahsınızda ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve büyük Türk milletine başsağlığı diliyorum.



Yaralı askerlerimize de acil şifalar temenni ediyorum.”

