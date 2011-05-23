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TBMM Başkanı Şahin: Devlet teröristlerle konuşmaz

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'den eski, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir terör örgütüyle oturup konuşmaz'' dedi.

23 Mayıs 2011 03:00

T24 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'den eski, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir terör örgütüyle oturup konuşmaz'' dedi.

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Şahin, İsveç Meclis Başkanı Per Westerberg ile görüşmesinin ardından, bir gazetecinin, bazı basın organlarında ''Devletin uzun süredir terör örgütü PKK ile görüştüğü'' yönünde haberler yer aldığını ifade ederek, bu konudaki görüşlerini sorması üzerine şunları söyledi:

''Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir terör örgütüyle oturup konuşmaz; ne geçmişte, ne bugün, ne gelecekte... Devlet vakarına ve devlet ciddiyetine aykırı olan bu tür teşebbüste bulunmaz. Seçimler öncesi, birtakım siyasi partilerin iktidarı köşeye sıkıştırmak veya bundan siyasi bir rant elde etmek için beyanlarından başka hiçbir anlam ifade etmemektedir bu cümleler.''


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