TBMM Başkanı Şahin: Devlet teröristlerle konuşmaz

T24

'Devlet 2005'ten beri Kandil'le görüşüyor, temasları yürüten MİT'

Şahin, İsveç Meclis Başkanı Per Westerberg ile görüşmesinin ardından, bir gazetecinin, bazı basın organlarında ''Devletin uzun süredir terör örgütü PKK ile görüştüğü'' yönünde haberler yer aldığını ifade ederek, bu konudaki görüşlerini sorması üzerine şunları söyledi:''Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir terör örgütüyle oturup konuşmaz; ne geçmişte, ne bugün, ne gelecekte... Devlet vakarına ve devlet ciddiyetine aykırı olan bu tür teşebbüste bulunmaz. Seçimler öncesi, birtakım siyasi partilerin iktidarı köşeye sıkıştırmak veya bundan siyasi bir rant elde etmek için beyanlarından başka hiçbir anlam ifade etmemektedir bu cümleler.''