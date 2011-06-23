TBMM Başkanı Şahin: Başta anayasa ve yasalarda değişiklik yapabiliriz

Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA





TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin düşmesiyle siyasette başlayan yüksek gerilim hattını değerlendirdi. “Bu tartışmaları yapmanın bu aşamadan itibaren bir faydası olduğu kanaatinde değilim” diyen Şahin, “YSK beğensek de beğenmesek de eleştirsek de eleştirmesek de bir karar vermiştir ve bu karar kesindir. Resmi Gazete’de yayınlanmıştır” dedi.















‘Siyaset mutlaka TBMM zemininde çözülmeli’





Karabükspor takımını kabulünden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı, bağımsız milletvekillerine, “ Siyaset mutlaka TBMM zemininde yapılmalıdır. Siyasetin alanıyla ilgili sorunlar varsa bu mutlaka TBMM zemininde çözülmelidir. Çözüm burada aranmalıdır. Bir takım tepkilerle çözümü başka yerlerde aramak aslında konuyu çözümsüzlüğe itmektir” çağrısında bulundu.

“Başta anayasa olmak üzere diğer yasalarda değişiklikler yapabiliriz” diyen TBMM Başkanı, bunların parlamento çalışmaya başladıktan sonra gündeme gelecek konular olduğunu söyledi.





‘Kayıt yaptırmazlarsa vekillik sıfatı devam eder’





Mehmet Ali Şahin, mazbatasını alan bir kişinin milletvekili sıfatı kazandığını anlatırken bağımsızların kayıt yaptırmamaları halinde vekillik sıfatlarının devam edeceğine dikkat çekti.

Kayıt yaptırmamanın Meclis çalışmalarıyla ilgili olduğunu anlatan Şahin, “ Parlamentoda yemin parlamento çalışmalarıyla ilgili bir konudur. Kayıt yaptırmazlarsa, vekillik sıfatı devam eder ancak Genel Kurul çalışmalarına katılamazlar diye değerlendiriyorum”.





‘Yemin etmeleri doğru olur’





Şahin, şu değerlendirmeleri yaptı: Tüm siyasi partilerin ve bağımsız adayların da seçimlerde Türkiye’nin önünü açacak vaatlerde bulunduğunu biliyorum. Bağımsız arkadaşların kayıtlarını yaptırarak Meclis’te yemin etmelerini, seçimler esnasında halka vaat ettikleri bu düzenlemelerin Meclis’te yapılmasına katkı vermelerinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Gelmemelerinin ne kendilerine faydası olur ne çözüm bekleyen siyaset kurumunun sorunlarına bir katkıda bulunur. Bunu sağlıklı bir şekilde değerlendireceklerini umuyorum doğrusu beklentim de bu.





‘Daha sonra yemin edilebilir’





Şahin, gazetecilerin ‘ilk oturumda gelmemeleri durumunda nasıl bir tablo ortaya çıkacak’ sorusunu, “ İlk oturumda gelemeyen ve daha sonra gelip yemin eden milletvekillerine ilişkin uygulamamız olmuştur. Örnek vermek istiyorum 23’ncü dönem İstanbul’dan seçilen Mehmet Cihat Özönder mazbatasını aldıktan sonra kayıt yaptırmaya gelirken trafik kazasında hayatını kaybetti. Biz buna rağmen meclis albümünde onun fotoğrafını ve özgeçmişini koyduk Mazbatasını alıp meclise gelmeden hayatını kaybeden bir arkadaşımızı milletvekili saydık”.





‘Devamsızlık sayılır mı’?





Bağımsızların gelmemesi durumunda devamsızlık sürecinin başlayıp başlamayacağı sorusuna TBMM Başkanı, “ Bu konuda içtüzükte çok açık hüküm yok. Ancak parlamento çalışmalarına devam etmeyle ilgili, devamsızlık durumu var. Meclis’te yemin edip yasama çalışmalarına katılma hakkını elde etmemiş bir milletvekili için devamsızlık durumunun söz konusu olamayacağını kişisel olarak değerlendiriyorum”.





‘Meclis başkanlığına aday mı’?





TBMM Başkanlığına adaylığı hakkında, “Benim adaylığım bazı milletvekili arkadaşlarım aday göstermeyle başlamıştı. Dolayısıyla ben talip değil matlup olmuştum. Henüz daha o noktaya gelmedik. Ama bizim parti grubumuzda her arkadaşımız meclis başkanlığı görevine layıktır ve her arkadaşımız bu görevi layıkıyla yerine getirir”.