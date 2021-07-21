TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konvoyunda kaza: 3 yaralı

Memleketi Tekirdağ’da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konvoyunda trafik kazası meydana geldi. Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Pof. Dr. Mümin Şahin ile iki görevli hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; merkez Süleymanpaşa ilçesinin Hürriyet mahallesinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki bayramlaşmaya katılan Şentop'un konvoyu mahalleden geçerken Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in içinde bulunduğu makam otomobili, önünde seyreden Şentop'un koruma aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle koruma aracı orta refüje çıkarak durabildi.

Kazada, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ile sürücüsü ve Şentop'un koruma polisi olmak üzere üç kişi yaralandı. Durumları hafif olduğu belirtilen yaralılar, Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi ve Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Nejat Altıntaş, "Rektör beyin durumu iyi. Kolunda herhangi bir kırık olup olmadığı ortopedi servisinde film çekildikten sonra belli olacak. Durumu iyi gözüküyor. Bir sıkıntı görünmüyor" dedi.