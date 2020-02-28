TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Suriye tezkeresi açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Gazeteci Murat Yetkin'in Meclis’e Suriye tezkeresi gelip gelmeyeceği sorusuna "Henüz böyle bir plan yok” dedi.

Yetkin'e açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Sağduyuyla hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gelişmeler üzerine programını yarıda keserek Ankara’ya dönme kararı aldı. Şentop, YetkinReport’un Meclis’e Suriye tezkeresi gelip gelmeyeceği sorusu üzerine “Henüz böyle bir plan yok” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise YetkinReport’a “Bu yönde bir bilgimiz yok. Sağduyuyla hareket etmemiz gerekiyor. Şu anda sağlıklı bilgi almaya çalışıyoruz, başımız sağ olsun” açıklamasında bulundu.

Şentop’un 26 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir görüşme yapması dikkat çekmişti. Erdoğan 27 Şubat’ta AK Parti milletvekilleriyle bir toplantı yapmış, ardından seçim ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’yle görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullanmasa da Meclis’ten Suriye’ye karşı savaş açma yetkisi almak isteyeceği yorumları yapılıyor.

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