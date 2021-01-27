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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacak" iddialarını yalanladı

27 Ocak 2021 09:45

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın bugünkü köşesinde yazdığı “TBMM, Sağlık Bakanlığı ile yaptığı protokol gereği pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılmasını sağlayacakmış” iddiasını yalanladı. Şentop, "Külliyen uydurmadır; asılsızdır" dedi.

Meclis Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | HaberTürk yazarı Sarıkaya: TBMM, Sağlık Bakanlığı ile protokol yapmış, pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacakmış

 

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