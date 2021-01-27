TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacak" iddialarını yalanladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın bugünkü köşesinde yazdığı “TBMM, Sağlık Bakanlığı ile yaptığı protokol gereği pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılmasını sağlayacakmış” iddiasını yalanladı. Şentop, "Külliyen uydurmadır; asılsızdır" dedi.

Meclis Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | HaberTürk yazarı Sarıkaya: TBMM, Sağlık Bakanlığı ile protokol yapmış, pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacakmış