TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "Şehitlerimize 'kelle' diyen kişi haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur, vatan hainidir" açıklamalarına ilişkin, "Anayasa'nın 104'üncü maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni ve birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı, basit alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum" dedi.

TIKLAYIN - CHP'li Özkoç: Şehitlerimize 'kelle' diyen kişi haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur, vatan hainidir

TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan kavgalı oturumun ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis bahçesinde açıklama yaptı. Şentop, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un sözlerine tepki gösterirken, "Gazi Meclisimizin 100'ncü yılını idrak ettiğimiz bu günlerde devlet ve millet olarak çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Başta siyasetçiler olmak üzere, milletimizin beklentisi bu sürecin hassasiyetine uygun bir dikkat içerisinde herkesin dikkat etmesidir. Herkesin aynı fikirde olmasını beklemek mümkün değil, şüphesiz herkesin görüşlerini ifade etme hakkı vardır. Eleştiri de olsa görüşlerini ortaya koyabilir" ifadelerini kullandı.

"Bu sözler bir milletvekiline yakışmayacak tavırdır"

Meclis çatısı altında bulunan milletvekillerinin tahriklere kapılmaması gerektiğini söyleyen Şentop, Özkoç'un basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan için söylediği sözleri kınadığını ifade etti.

Şentop, "Basit, alelade, seviyesizce ve alçakça ifadeler, hakaretler siyaset değildir, ifade hürriyeti de değildir. Özellikle Anayasa'nın 104'ncü maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni ve birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı, basit alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu bir milletvekiline, bir siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak tavırdır. Bu tahrikkar hareketlere karşı Meclis'teki bütün arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı dikkatli olmaya, tahriklere kapılmamaya, Meclis çatısı altında milletimizin görmek istemediği olayların yaşanmasına zemin oluşturmamasına davet ediyorum. Herkes sorumluluğunun bilincinde hareket etmelidir" diye konuştu.

Meclis'te soruşturma yapılmayacak

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını, Meclis'te ayrı bir soruşturma başlatılmayacağını söyleyen Şentop, "Genel Kurul içerisinde disiplinle ilgili hükümler zaten var. Ancak bu konu Meclis çalışması kabilinden olmadığı için, bununla ilgili husus normal yargının incelemesi konusu içerisindedir. Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili soruşturmayı başlatmıştır" dedi.

"Genel başkanlar, genel başkanlara cevap verir"

Meclis'te genel başkanlar arasında farklı bir düzeyde tartışma olduğunu söyleyen Şentop, "Genel başkanlara, genel başkanlar cevap verir. Böyle bir uygulama Meclis'te yürütülür. Bu konuda ben bütün siyasi partileri de Meclis çatısı altında bu tür kötü ifadelere, hakaretlere imkan vermeyecek bir hassasiyet içinde olmaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik: Ayarlı bir sabotaj olduğunu değerlendiriyorum

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in ise konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Üzücü bir tablo. Özellikle emekli bir general tarafından yüce Meclis'in yasa yapma iradesine yönelik bir saldırı gerçekleşip CHP'nin de destek verdikten sonra sırasıyla Meclis'e, Cumhurbaşkanlığı makamına ve TSK'ya sistematik bir saldırı var. Türk ordusu Libya'da olağanüstü görevdeyken en önemli hususlardan biri milletimizin verdiği destektir. Hem oradaki askerlerimizin moralini yüksek tutmak bakımından hem de dünyaya verdiğimiz mesaj bakımından son derece kıymetlidir. Bu destekte herhangi bir eksiklik yoktur. Siyaset alanında mümkün olduğu kadar bu destek ortadadır fakat CHP tarafından sistematik bir saldırı olduğunu görüyorum. Gelinen noktada kritik askeri operasyonlarımız devam ederken, sayın Cumhurbaşkanımız Putin ile görüşmek için yola çıkacakken ortaya konulan bu tavrın zaman ayarlı bir sabotaj olduğunu değerlendiriyorum. Bunlar kesinlikle bir tesadüf değildir."