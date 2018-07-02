TBMM Başkanı Kahraman'dan erken yerel seçim açıklaması: Zorlamaya gerek yok

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, yerel seçimlerin erkene alınmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi. Kahraman, " "Zorlamanın gereği yok. Ben her seçimin zamanında yapılması gerektiğine inanırım" dedi.

Kahraman, veda turları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Üysal'ı ziyaret etti.

Veda ziyaretleri kapsamında daha önce İstanbul Valisi Vasip Şahin'i de ziyaret ettiğini hatırlatan Kahraman, gazetecilerin gündeme dair sorularını da cevapladı.

"Yerel seçimler erkene alınır mı?" şeklindeki bir soruya Kahraman, "Yapılmaz çünkü Anayasa'ya uygun değil. Seçimlerin yapılacağı tarih hakkında Anayasa'da hüküm var. Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi. Mart'a ne kaldı? O 3 ayı adayların belirlenmesi olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı." diye cevap verdi.

"Siz öne alınmayacağını mı düşüyorsunuz?" hatırlatması üzerine Kahraman, şunları söyledi:

"Ben zannetmiyorum. Ama onun ayrı bir formülü bulunur mu bilmiyorum. Fakat zorlamanın bir gereği yok. Ben her seçimin zamanında yapılması gerektiğine inanırım. Ama bu erken genel seçimin doğru yapılan bir hareket olduğuna inanıyorum. Sonucu da fevkalade oldu. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İstikrarlı bir Türkiye. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah."