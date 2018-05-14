TBMM Başkanı Kahraman'dan Demirtaş yorumu: Partisi bilerek aday yaptı

TBMM Başkanlığı görevinde laiklik karşıtı sözleri ve uygulamalarıyla gündemden düşmeyen ve 24 Haziran seçimlerinde adaylık başvurusunda bulunmayan İsmail Kahraman, 26. Yasama dönemini düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destek vermediği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kader kurbanlarına af teklifiyle ilgili fazla bir yorum yapmadan siyasi partileri ilgilendiren bir hadise olduğuna dikkat çeken Kahraman, ”Ciddi çalışmalar yapılıp, teklif verilirse, Meclisten geçerse, elbette ki kabul görür” dedi. Kahraman, 24 Haziran seçimlerinde 6 Cumhurbaşkanı adayından sadece HDP’li Demirtaş’ın cezaevinde olmasına ilişkin soruya, “Cezaevindeki bir kişi siyasi haklarını kullanma imkanına sahip değil, mevzuat müsait değil. Partisi bilerek aday yaptı. Adaletin vereceği bir karar olarak görürüm” yanıtı verdi.

Kahraman’ın Meclis tören salonunda düzenlendiği basın toplantısında sorulara sürpriz yanıtlarda verdi. Bir gazetecinin, ‘laiklik karşıtı algısı bulunduğu’ sorusuna, “Cumhuriyete inanıyorum. Demokrasi sandıktır. Saltanatçı değilim, cumhuriyetçiyim. Dinin serbestliğinden yanayım. Cumhuriyetin temel ilkelerinden yanayım. Bunun dışındaki algılamalar yakıştırmadır” yanıtı verdi.

Kahraman’ın basın toplantısından sorular ve yanıtlara ilişkin bölümler şöyle.

(Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu) Cezaevindeki bir kişi siyasi haklarını kullanma imkanına sahip değil, mevzuat müsait değil. Partisi bilerek aday yaptı. Bu noktada adaletin, yargının vereceği bir karar. Adaletin vereceği bir karar olarak görürüm. Hiçbir erk diğer bir erkin işine karışmamalıdır. Kendi vazifesi neyse o çerçevede devam etmelidir. Yargının vereceği kararı yürütme veya yasamanın vereceği kararı yargı yani kuvvetler birbirine karışamaz. Sayın Demirtaş’ın kaldırılan dokunulmazlık dosyaları var. 20 civarında dosyadan dolayı dokunulmazlıklarının kaldırıldığı yargı gereğini yerine getirmiş. Demirtaş’ın kaldırılan dokunulmazlıkları var. Şu anda kendisi tutuklu olarak bulunmakta, yargının vereceği karara hürmet etmek durumundayız. Partisi karar verdi, partisi durumunu bile bile kendisini aday gösterdi. Görünmekte olan bir davada Meclis başkanı olarak fikir beyan etmem mümkün değildir. Yargıya güvenelim ve onun kararını yerine getirmesine hürmet edelim.

“TBMM’nin af yetkisi var”

( MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin af önerisi) Af yetkisi TBMM’nin var. Bu Anayasamızın 87’inci maddesinde yer alıyor. 104. Maddesinde de Cumhurbaşkanın af yetkisi var sağlıktan dolayı. Kişisel bir af yetkisi. Bir de TBMM’nin af yetkisi. Af hassas bir konu. Siyasi partiler böyle bir teklifi verebilirler. Kabulü Meclisteki 334 rakamına ulaştığında olur. Hangi kapsamda olacak, sosyal yapıya uygun mudur, değil midir bu teklifin ortaya çıkmasından sonra ele alınabilecek bir husustur. Siyasi partileri ilgilendiren bir hadisedir. Ciddi çalışmalar yapılıp, teklif verilirse Meclisten geçerse elbette ki kabul görür. Bu konuda yetki Meclise aittir. Siyasi partilerin bu noktadaki iradelerini ortaya koymaları mümkün. Görüşürüz, alınacak karar neyse hepimiz de o karara göre hareket ederiz.

“Kervan yolda dizilir”

( Kaos olur mu?) Hiçbir sistem ideal değildir. İdeale ulaşılmaz yaklaşılır. İdeal sonsuzdadır. Yeni bir sisteme gidiyoruz. Kervan yolda dizilir. Başkanlık sistemi Türkiye için uygundur. Bir arabada iki şoför olmaz. Fransa bunun sıkıntısını çekti. Daha önceden ittifak yoktu, bir başka partinin ismi altında birleşme vardı. Bir nevi hülleydi. Kanunlar kutsal metinler gibi değildir. Tatbikatı göreceğiz. İleride partilerin çokluğu değil, partilerin azalmasının gerçekleştiğini göreceğiz. Bir kaotik durum olacağını zannetmiyorum. Eksiksiz hiç birşey mevzu bahis olamaz.

(ABD’nin Kudüs kararı) Kudüs kutsal bir şehirdir. ABD başkanı bu yanlışı ortaya koyuyor; ama bunun devamını sağlayacağını zannetmiyorum. Kudüs’ün statüsü devam etmelidir. Başkanın büyük hatasıdır, yakışmayan hatasıdır. Neticesi alınamayacaktır.

“Hükümete yetki verilmesinde Anayasaya aykırılık yok”

(Yetki kanunu) Bir teknik uyum meselesi var. Hükümete yetki verilmesinin doğru olduğu inancındayım. Yeni sisteme geçilmeden önce zaruri değişiklikler olacaktır. Anayasaya aykırılık olduğu düşüncesinde değilim.

(Milletvekillerinin devamsızlığı istatistiği) Cumhurbaşkanımız, ‘Hücre değişimini her zaman yapıyoruz’ dedi. Seçimlerde yarıdan fazla milletvekilinin değiştiğini hep gördük. Partinin yapacağı değişiklik, yenilenme olacağına ilişkin. Devamsızlıkta ısrarlı olanlar var. Devam meselesi İçtüzükte düzenlenebilir. Devamı sağlayıcı tedbirler alınmalı.

“Saltanatçı değil, Cumhuriyetçiyim”

(Laiklik karşıtı algınız var) Benim böyle bir algıya muhatap olmuş olmam yanlış. Laiklik uygun gördüğüm bir konu. Yalnız şu temennim var. Hiçbir kavram tarifsiz olmaz. Tarifinin yapılması lazım. Bizim Anayasamızda Diyanet İşleri Başkanı devletin bir kurumudur, din dersleri mecburidir, dini bayramlar resmi bayramdır, velhasıl dindar bir anayasa... Mesela Fransa’da laiklik başka türlü tarif ediliyor. Fransa Senato Başkanı’nın misafiri olarak Fransa’ya gittiğimizde akşam namazını kılmak istedim. Dedi ki ‘bu çatı altında herhangi bir dini töre yerine getirilemez. Size araba tahsis ediyoruz, 500 metre ileride milletvekillerimizin kaldığı bir bina var. Orada bir oda size ayırdık. Hangi din olursa olsun bu çatı altında bir töre olmaz’. Dolayısıyla bu konu üzerinde epey konuşuldu, yanlış spekülasyonlara vesile oldu. Bu algı da yanlıştır. Bendeniz demokrasiye, insan hak ve hürriyetlerine, bunlar doğuştan sahip olunan haklardır, buna dokunulmamalıdır. Onun kanun çerçevesinde kalması sebebiyle bunları yaşaması hakkıdır. Cumhuriyete inanıyorum. Demokrasi sandıktır. Saltanatçı değilim, cumhuriyetçiyim. Dinin serbestliğinden yanayım. Cumhuriyetin temel ilkelerinden yanayım. Bunun dışındaki algılamalar yakıştırmadır.”