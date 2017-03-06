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TBMM Başkanı Kahraman'dan 8 Mart sürprizi

Kahraman'ın sağlığının iyiye gittiği belirtildi

06 Mart 2017 21:53

2016 Aralık ayının sonuna doğru sağlık sorunları nedeniyle Anayasa değişiklik oturumlarına da katılamayan TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Genel Kurulu yönetebileceği ifade edildi. 

Kulislerde, Kahraman’ın giderek iyileştiği ifade edildi.

Başkanlık Divanı toplanacak mı?

CHP’li Başkanlık Divanı Üyesi Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in koltuğuna neden olan harcamalara karşı alınacak önlemler konusunda Başkanlık Divanı toplantısı yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor.

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