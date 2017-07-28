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TBMM Başkanı Kahraman'dan '5 milyon liralık Mercedes' iddiasına yanıt: Fiyatı çok yüksek gösteriliyor

"Mercedes aracımız iyice ‘beni bırak' dedi"

28 Temmuz 2017 22:07

CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ın 5 milyon liralık yeni makam aracı iddiasına TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan yanıt geldi.
İsmail Kahraman, konuyla ilgili olarak, "2012 tarihli Mercedes makam aracımız iyice 'beni bırak' dedi. Tamircinin adresini almış hep orada git gel, git gel. Yeni araba lazım. Meclis Başkanlığı almadı, Başbakanlık tahsis etti" değerlendirmesini yaptı.

Kahraman, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İsmail Kahraman ziyaretten önce gazetecilerin, TBMM Başkanlık makamına alınan araçla ilgili sorusu üzerine, TBMM Başkanı, Başbakan ve bakanların da makam araçları olduğunu söyledi. TBMM Başkanı Kahraman, şunları kaydetti:

"2012 tarihli Mercedes makam aracımız iyice 'beni bırak' dedi. Tamircinin adresini almış hep orada git gel, git gel. Yeni araba lazım, yenilenmesi lazım. Tabii bir işlem. Makam aracı olacak ve TBMM'nin, Türkiye'ye dış devletlerden gelen başkanlara, başbakanlara, heyetlere bir vitrini. Şöyle bir yanlışlık var: Fiyatı çok yüksek gösteriliyor. Vergi ve gümrüğü olmayan bir vasıta, Başbakanlık kanalıyla geldiği için. Meclis Başkanlığı almadı, Başbakanlık tahsis etti.

"Kim sufle etmişse, suflör kimse çok ayıp etmiş"

'Bir gündem meydana getireyim'in uzantısı. Milletvekillerinin, böyle bazı şahsiyet fukarası eksiği olan insanlara itibar ederek beyanlarda bulunması yanlış. Kim sufle etmişse, suflör kimse çok ayıp etmiş. Tamamen hilafıhakikat. Bir arabanın içerisinde ambülans tertibatı olmaz ki. 'Efendim içi ambülanslıydı da çok özel bir şey de.' Hiç alakası yok. Çok tabii ve normal bir hadisedir. Fiyatı dörde katlamışlar. Zaten gümrük ve ÖTV olmadığı için, üretim fiyatı neyse o fiyat üzerinden alınıyor."

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