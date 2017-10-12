TBMM Başkanı Kahraman’a, KTÜ'den ‘Onur Doktorası’

Osman ŞİŞKO-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Trabzon’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Senatosu tarafından kendisine verilen ‘Onur Doktorası’ takdim törenine katıldı. Tören çıkışında Kahraman’ı slogan atarak protesto eden 6 üniversite öğrenci gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Ankara’dan uçakla Trabzon’a gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı havalimanında Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, KTÜ Rektörü Prof.Dr. Süleyman Baykal karşıladı. Askeri mangayı selamlayan Kahraman, KTÜ Prof.Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Onur Doktorası’ takdim törenine katıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Osmanlı tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 4 bin yıl önceye uzanan tarihi ile Trabzon’un önemli padişah, şehzade ve devlet adamları yetiştiren ilim ve irfan şehri olduğunu ifade eden Kahraman, bu isimler arasında yer alan Yavuz Sultan Selim’in Trabzon’la bütünleşen tarihi bir şahsiyet olduğunu belirtti. Osmanlı döneminde muhteşem bir anayasa olduğunu ifade eden Kahraman, adalet terazisinin sapasağlam ayakta olması halinde büyük olunabileceğini vurguladı, Tarihte 70 milyon kilometre karede 3 kıtaya hükmetmiş bir ceddin nesli, olduklarını ifade eden Kahraman, “Bakmayın şimdi Meriç nehri ile Ağrı dağı arasına sıkıştık. 15 Temmuz bu sıkıştırılan toprağı daha da sıkmak ve titretmek için yapılmış bir harekettir” dedi.

ÇIKIŞTA PROTESTO

Kahraman’ın tören sonrası KTÜ’den ayrıldığı sırada 6 öğrenci ‘İsmail Kahraman’ı burada istemiyoruz’ sloganı atmaya başladı. Üniversite özel güvenlik görevlileri ve polisin müdahale ettiği 6 öğrenci gözaltına alındı.



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