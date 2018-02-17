TBMM Başkanı Kahraman: (Taksim Kışlası) Orası bir tarih müzesi haline gelmeli

Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İSTANBUL,(DHA)

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, \"Tarihimiz müze olmalı. Bir Taksim kışlamız...Tarihi bir cinayettir; anıt cinayetidir. İhya edilmeli. Orası bir tarih müzesi haline gelmeli. Tarihi yaşatmalıyız, ruh vermeliyiz\" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dolmabahçe Sarayı\'nda sarayın sofra kültüründen padişahların özel eşyalarına kadar toplam 612 parça tarihi eserin sergileneceği, 1. Hazine Sergi Salonu\' ve \'2. Hazine Sergi Salonu\'nun açılışını yaptı.

Açılış törenine Kahraman\'ın yanı sıra TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Yıldız, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz ile akademisyenler ve davetliler katıldı.

Törende konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Osmanlı\'nın büyük bir cihan imparatorluğu olduğunu, imparatorluğun mazisiyle övünülmesi gerektiğini söyledi. Kahraman, Dolmabahçe Sarayı\'nda altı padişahın yanı sıra Cumhuriyet döneminde Atatürk ve İsmet İnönü\'nün de sarayı kullandığını belirtti.

\"ÇALIŞKANLIĞI BIRAKMAMALIYIZ\"

Kahraman, \"Osmanlı\'dan itibaren bizde olan bir mekandayız. Topkapı Sarayı\'nın mahzenlerinde, depolarında da bir çok tarihi eser var. Onlar sahip çıkma noktasında tembel olduğumuz zamanlar oldu, çalışkan olduğumuz dönemler oldu. Çalışkanlığı bırakmamalıyız \"dedi.

Tarihi mekanların sahiplerinin çok olduğunu ve bu alanda bir tıkanıklık olduğunu aktaran İsmail Kahraman, \"Bir kısmına TBMM olarak biz sahibiz. Kültür Bakanlığı bir kısmına sahip, Vakıflar Genel Müdürlüğü bir kısmına sahip. Sorumlu, yetkili belli olmalı. Bakarsınız bunlar tek elde toplanır. Toplanırsa da doğru olur. Ama bunu seven, benimseyen bir kadronun elinde olmalıdır. Tarih şuuruna sahip bir kadronun elinde olması lazım\" diye konuştu.

\"BİZİM TARİHİMİZ ESKİ, BİZ 1923\'LERDEN BAŞLAMADIK\"

TBMM Başkanı Kahraman, \"Bizim tarihimiz eski, biz 1923\'lerden başlamadık. 1299\'dan da başlamadık. Bizim Selçuklumuz, Alparslanımız, 1071\'imiz var. Köklü bir ağacız biz. Bu ağacın dallarını, gövdesini, meyvelerini hep inceleyip ortaya çıkarmalıyız. Biz bir cihan devletiyiz. Kökleri olan bir devletiz. Tarihimiz müze olmalı. Bir Taksim kışlamız... Tarihi bir cinayettir; anıt cinayetidir. İhya edilmeli. Orası bir tarih müzesi haline gelmeli. Tarihi yaşatmalıyız, ruh vermeliyiz\" ifadelerini kullandı.

\"ANITLAR, ABİDELER MİLLETLERİN, DEVLETLERİN TAPULARIDIR\"

Tarihi mekanların korunmasının önemine vurgu yapan Kahraman, \"Tarihe sahip çıkacaksınız, tarihe ihanet etmeyeceksiniz ki gelecek günler de size ihanet etmesin. Anıtlar, abideler milletlerin, devletlerin tapularıdır. Göz bebeği gibi korunmalıdır\" ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman, konuşmasında geçmişte Sultanahmet Camii\'nin taşınmasına yönelik Alman arkeologların öncülüğünde bazı çalışmaların yapıldığını ve bazı resmi kurumlardan da gerekli izinlerinde alındığı aktararak, buna dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından izin verilmediğini anlattı. Kahraman, \"Taksim kışlasını tarihi şuuru, mantalitesi sakat olanlar yıktı. Neden tarihimize sahip çıkmayacağız! Çıkacağız, çıkmalıyız ve korumalıyız\" dedi.

MAKAMINA YAPTIRDIĞI 52 METREKARELİK HEREKE HALISINA YÖNELİK ÇIKAN HABERLER

TBMM\'deki Başkanlık makamına yaptırdığı 52 metrekarelik Hereke halısıyla ilgili basında çıkan haberleri anımsatan İsmail Kahraman, \"Bakanlığım sırasında da makamıma Hereke halı sermiştim. Gelene gidene Hereke halının propagandasını yapıyorum. Halıda çok iyiydik. Hereke halı, dünyaca bir markaydı. Şimdi onu ihya ediyoruz\" şeklinde konuştu.

Kahraman, \"Hereke halısı dokunması için 30 tezgahı bulacağız. Şu anda faal olarak 17\'yi bulduk. Şimdi halıyı yeniden ihya ediyoruz. Nisan sonrası yünlü de ipekli de sipariş alacağız. Tarihi yaşatalım ki tarihe mal olalım\" dedi.

AFRİN OPERASYONU

Türkiye\'nin geçmişte Lüksemburg\'tan 1 milyon dolar borç istediğini bugün ise büyük ve güçlü bir devlet olarak, borç verir duruma geldiğini vurgulayan İsmail Kahraman, \"Büyük devlet olduğumuz için Afrin\'deyiz. Çevremizi emniyete almak için oradayız. Şehitlerimiz var. Az daha bu büyüklüğümüzü sonlandırmak isteyenler 15 Temmuz\'da bizi perişan ediyorlardı. Bir hainin, bir zalimin, bir zavallı kuklanın alet edilmesiyle; o FETÖ örgütüyle... Ama cenab-ı hak müsaade etmedi. Cumhurbaşkanımıza, hangi partiden olursa olsun hepsinin itimadıyla meydanlar parti farkı gözetmeden doldu ve demokrasiye sahip çıkıldı. Tarihe sahip çıkılır ve bir şuurumuz olursa kimse bize bir şey yapamaz\" dedi.

MÜZE YETKİLİLERİNDEN BİLGİ ALDI

Konuşmaların ardından İsmail Kahraman, açılış kurdelesini kestikten sonra beraberindekilerle 1. Hazine Sergi Salonu\'nu gezdi. Kahraman, sergilenen eşyalar hakkında müze yetkililerinden bilgi aldı.

1. VE 2. HAZİNE SERGİ SALONLARI ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU

TBMM Milli Saraylara bağlı tarihi mekânlardan Dolmabahçe Sarayı\'nda iki yeni salon, uzmanların uzun soluklu çalışmalar sonucunda açılışa hazır hale getirildi. 1. ve 2. Hazine Sergi Salonları olarak adlandırılan bu iki salonda, TBMM Milli Saraylar envanterinde bulunan ancak geziye açık alanlarda sergilenmeyen değerli eşyalar; padişahların ve hanedan üyelerinin kullandığı şahsi eşyalar, dönemin siyasi ilişkilerini aksettiren diplomatik hediyelerden bazıları, dini merasimlerde kullanılan değerli eserler, padişah ve hanedan üyeleri tarafından kullanılmış kılıçlar, yazı takımları ve mühürler, porselen ve altın yemek takımlarından müteşekkil bir ziyafet masası örneği ile Hereke Fabrikası\'nda dokunmuş Kabe örtülerinden örnekler ziyaretçilerle buluştu.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN: (TAKSİM KIŞLASI) ORASI BİR TARİH MÜZESİ HALİNE GELMELİ.