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TBMM Başkanı Kahraman, Rusya'da: Türkiye her zaman Asyalı ortaklarına önem verdi

Kahraman, Asya Parlamenter Asamblesi Toplantısı'na katıldı

14 Ekim 2017 15:48

Rusya'da bulunan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Türkiye Cumhuriyeti, tarihe dayanan dostane ilişkileri, ekonomik, kültürel ve siyasi bağları olan Asyalı ortaklarıyla ikili ilişkilere her zaman büyük önem vermiştir" dedi.

Parlamentolararası Birlik (PAB) 137. Genel Kurulu dolayısıyla Rusya'ya gelen Kahraman, beraberindeki heyetle birlikte, Tavriçeski Sarayı'nda gerçekleştirilen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Toplantısı'na katıldı.


Sputnik'in haberine göre; APA üyelerine dönem başkanı olarak ilk defa hitap eden Kahraman, "Türkiye Cumhuriyeti, tarihe dayanan dostane ilişkileri, ekonomik, kültürel ve siyasi bağları olan Asyalı ortaklarıyla ikili ilişkilere her zaman büyük önem vermiştir" ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Kahraman, 20-25 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan APA 10. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirterek, katılımcıları ve Asya-Pasifik Grubu üyelerini APA Genel Kurul'una davet etti.

Öte yandan Kahraman ve beraberindeki heyet Kuzey Kıbrıs Meclisi Başkanı Sibel Siber ve beraberindeki heyetle görüştükten sonra Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti.

CHP'li Gök ve MHP'li Usta da eşlik etti

Kahraman, dün de Astoria Otel'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) toplantısına katıldı.

Toplantıya Kahraman'ın yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ve bazı milletvekilleri de iştirak etti.

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