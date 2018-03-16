TBMM Başkanı Kahraman: Meclis kürsüsü, fikrin Kırkpınarı'dır

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA\'da, restorasyonu tamamlanan 1. Murad Hüdavendigar Külliyesi ile Birlik Vakfı Bursa Şubesi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun da katıldığı törenle açıldı.Kahraman, törende yaptığı konuşmada “Mecliste kavgalar oluyor üzülüyorum. Kavga değil fikir beyanı mikrofondur. Fikrin Kırkpınarı burasıdır\" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'da Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları ile aslına uygun şekilde yenilenen 1. Murad Hüdavendigar Külliyesi ve İmarethanesi açılışına katıldı. Kahraman ve Çavuşoğlu, Birlik Vakfı Bursa Şubesi’nin açılışını da yaptı. Törende konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Tarihi bir mekandayız. Tarihimizle iç içe, Osmanlı’nın merkezindeyiz. Söğüt, ufak bir fidandı, koca bir çınar oldu. Söğüt’ten 3 kıtaya, 7 denize yayılan muhteşem ağaçlara ulaştık. Selçuklu’nun verdiği topraklar, büyüdü kıtalara yayıldı. Cihat ruhuyla 2 bin kilometrekare olan bu topraklar, 20 milyon kilometrekareye ulaştı. Bize bağlı olarak vergi verenleri de kattığımızda 24 milyon kilometrekareyi geçti. Ahlak çok üst seviyedeydi. Osmanlı fazileti çok üst düzeydi. Muhteşem bir devletin devamıyız. Tarih, bir deniz feneri. İleriyi gösterir. Tarihi bildiğimizde günü değerlendirebiliriz, geleceği de okuyabiliriz. Tarihimize sahip çıkacağız. Birlik Vakfı’nın ana hedefi tarihe sahip, milli şuura sahip gençlik yetiştirmektir. Bendenizin genel başkan olduğu dönem 1967-69 arasındadır. Türkiye çalkantılı bir havaya girmişti. Ne Amerika, ne Rusya. 3\'üncü yol milli bir görüşün sahibi olduk, kendimiz olacağız dedik. Taklitçi olmayacağız, biz olacağız” dedi.

\'MECLİS\'TE MAVGALAR OLUYOR ÜZÜLÜYORUM\'

“Toplum kendi özdeğerlerine dönerek yenilenmeli, huzur ve kardeşlik içinde yürümeliyiz” diyen TBMM Başkanı Kahraman, “Türkiye’de satılmış çok azdır, aldatılmış çoktur. Bu konuşarak giderilir. Meclis\'te kavgalar oluyor üzülüyorum, kavga değil fikir beyanı mikrofundur. Fikrin Kırkpınarı burasıdır, diyalog konuşmaz sözler konuşur. Tarihimize sahip çıkacağız 15 temmuz gecesi meclisi açtığımda grup başkanvekillerini çağırdım herkes parti etiketini kaldırmıştı ay yıldızın altındaydı, o şuurda olacağız. Birbirimizi hor görmeyeceğiz, kavga etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Vakıfların öneminden bahseden Kahraman, “Eskiden huzurlu bir toplum vardı, onun için vakıflarımız çalışma yapıyorlar. Vakıf bir malın Allah’ın mülkü sayılmasıdır. Vakıf ettiğiniz zaman o sizden çıkar. Osmanlı o yüzden vakıf medeniyetidir. Vakıflar dernek değildir, vakıflar adalete tam riayettir” dedi.

\'TÜRKİYE YOK OLACAKTI\'

15 Temmuz sürecine de değinen TBMM Başkanı Kahraman, “Kültür Bakanlığım sırasında payitahtlar zinciri diye bir projem vardı. Söğüt\'ten Bursa’ya, Edirne’den İstanbul\'a gelen bir çizgi içerisinde gidecektik. Tanklar yürüdü, gidemedik. Türkiye ne zaman yükselse bir mani çıkardılar. O niye çıkar, biz olmayalım diye çıkar. Sonuncusu 15 Temmuz’du. 15 Temmuz başarılı olsaydı sadece idare değişmeyecek Türkiye yok olacaktı. Hangi partiden olursa olsun meydanlar doldu. Milletimiz habersiz değil, Recep Tayyip Erdoğan’a inanıyor. Büyük bir tehlikeyi atlattık. Bir vatan hainliği hadisesini halletmiş ve çözmüş olduk. Muratlar, Osmanlar, Yavuzlar, Süleymanlar, Selimler yetiştirecek çalışmalar yapılması lazım. Birlik Vakfı’nın kuruluş amacı da bu. Gençlerimizi geleceğe yetiştirmemiz lazım” diye konuştu.

TBMM Başkanı Kahraman, Afrin’de Zeytindalı Harekatı için de “Teröristlere karşı bir harekat yapıyoruz. O bölgeyi terörden arındırma faaliyetini yapıyoruz, devam da edeceğiz. Türkiye güçlü ve dik olarak devam edecek. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

\'BURSA VAKIF VE MEDENİYET ŞEHRİDİR\'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da Bursa’nın vakıf ve medeniyet şehri olduğunu ifade ederek, şunları kaydettti:

“Medeniyetimiz için özellikle ifade edilen çok güzel terim vardır, vakıf medeniyeti. Vakıf Allah rızası için iyilik yapmaktır. Geçmişte sosyal hayatın tamamı belediyecilik hizmetinin de kamu hizmeti olarak vakıf eliyle yürütüldüğü bir medeniyet bizimkisi. Baktığınız zaman hayatın bütün alanını kuşatan vakıflardır. Bugün işte bu vakıf medeniyetinin çocukları olarak dünyada birçok mağduriyetin yaşandığı yere bu medeniyetin eliyle ulaşan bizler ve vakıf kültürü. 5 bin adet vakıf eseri yeniden ihya edildi. Bugün 15 bin muhtaç aileye yardım, 5 bin öğrenciye burs, 108 bin kişiye gıda yardımı yapıyoruz. Bu millet o kadar gönüllü bir millet ki dışarıdan bakıldığında anlaşılması mümkün değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizmiş olduğu perspektif neticesinde vakıflarımız, mağdurlara ve yoksullara sahip çıkmaya devam ediyor. Birlik Vakfı da onlardan bir tanesi.”

Konuşmaların ardından Birlik Vakfı Bursa Şubesi’nin vakıf merkezi, törenle açıldı.

FOTOĞRAFLI