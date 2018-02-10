TBMM Başkanı Kahraman : İnşallah Çamlıca'daki caminin adı 'Recep Tayyip Erdoğan Camii' olacak

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, 4. Üsküdar Kitap Fuarı\'nda yaptığı konuşmada, \"İnşallah Çamlıca\'daki caminin adı \'Recep Tayyip Erdoğan Camii\' olacak\" dedi.

4. Üsküdar Kitap Fuarı, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi\'nde açıldı. Açılışa TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Görmez de katıldı.

\"KENDİSİ İSTEMEYECEKTİR AMA BASTIRMAMIZ LAZIM\"

TBMM Başkanı Kahraman burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kitaba olan ilgisinin Milli Türk Talebe Birliği günlerinde de yüksek olduğunu söyledi. \"Milli Türk Talebe Birliği Kültür müdürlerinden birisi de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'dı\" diyen Kahraman, \"Hatta düzenlenen bir seminere katılarak sertifika da aldı. Numarası da 34\'dü. Hayatı hep irfan yolunda yürümekle geçmiştir. Ve inşallah Çamlıca\'daki caminin adı \'Recep Tayyip Erdoğan Camii\' olacak. Kendisi istemeyecektir ama bastırmamız lazım. Bu isim uygun değil mi sizce de?\" dedi.



\"GEMİYİ KAPTANLAR DEĞİL FARELER TERK EDER\"

15 Temmuz darbe girişimi gecesine de değinen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, \"15 Temmuz\'a gele kadar 16 tane gizli, açık darbe teşebbüsü vardı. 15 Temmuz\'da 17\'ncisini yaşadık\" diye konuştu.

Kahraman, \"17 sondur inşallah, daha yok. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ulaşamadım. Abdestimi aldım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni açtım. Kaptanlar gemiyi terk etmez fareler terk eder. Ve en büyük kaptanımız bindi uçağa geldi İstanbul\'a halkının yanındaydı. O gece meydanlar doldu\" diye konuştu.

\"OKUYAN İNSAN 80 YAŞINDA OLSA DA GENÇTİR\"

Kongre salonunda kitapseverlere de seslenen Kahraman, “Bir söz vardır, okumayan insan 20 yaşında da olsa yaşlanmıştır. Okuyan insan 80 yaşında olsa da gençtir. Okumayı bırakmamak lazım. Giderek okuyan bir toplum haline geldik. Bundan dolayı memnunuz. Bir müddet irfan hayatımız tatile çıktı. Tatile çıkartıldı. Çok sene kaybettik. Kitaplar yok oldu. Yenileri yazılana kadar epey bir zaman kaybı oldu. Geçmişte İttihat Terakki denilen bela bizi perişan etti. Koca bir cihan devletini yok etti. Şimdi torunlarıyla uğraşıyoruz. Tarihi iyi bilmemiz lazım. Muhteşem bir geçmişimiz ve irfan hayatımız var. Kitap okunacak, kitap mahzun bırakılmayacak\" şeklinde konuştu.

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