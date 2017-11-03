T24 LogoT24 Logo
Gündem

TBMM Başkanı Kahraman, İBB Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

 Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

03 Kasım 2017 15:41

 Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal\'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Saraçhane\'deki Başkanlık binasına gelen Kahraman, kapıda Uysal ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Tören Mangası tarafından karşılandı. Kahraman, 15 Temmuz şehitlerinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı panoyu görünce, dua etti. 

\"İNANIYORUM Kİ İSTANBULUMUZA BÜYÜK HİZMETLER YAPACAKSINIZ\"
Kahraman, İBB şeref defterine imza attıktan sonra  basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kahraman,  \"Bir söz var ya; yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır\' diye. İnanıyorum ki İstanbulumuza büyük hizmetler yapacaksınız, başarılı olacaksınız, çok hoş sedalar bırakacaksınız. Çok memnunum, sizin gibi değerli bir şahsiyete İstanbul\'a teslim edilmesinden. İstanbul Türkiye ve dünya demek. Nice  örnek hizmetler ve başarılar dilerim\" dedi.
Deftere yazdıklarından da bahseden Kahraman, \"Defterde başarı dileklerimi dile getirdim. Mevlüt Uysal\'ın daha önceki çalışmalarının zaten çok iyi olacağına şahitlik ettiğimi ifade ettim. İstanbul bir dünya şehri, dünya iyisi, dünya merkezi. Böyle bir şehirde, devletler ötesi bir şehir, böyle bir şehirde böyle bir şahsiyetin büyük başarı kazanacağına, bundan hepimizin mesut ve bahtiyar olacağına dair inancımı ifade ettim. Tekrar başarılar diliyorum\" diye konuştu.
Konuşmasından sonra İBB Başkanlık makamına geçen TBMM Başkanı Kahraman\'ın ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti. 

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TEKTENİSTANBUL DHA TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi TBMM BaşkanıKahramanBüyükşehir Belediye BaşkanıMevlüt UysalSaraçhane BaşkanlıkUysalBüyükşehir Belediyesi Zabıta Tören MangasıTemmuzBÜYÜK HİZMETLER

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24