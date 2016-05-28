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TBMM Başkanı Kahraman: Cumhuriyetin temelinde herhangi bir altı ilke mevzubahis değil

"Kuzey Kore gibi olamaz, kimse Türkiye’ye diktatörlüğe götüremez"

28 Mayıs 2016 13:15

'Yeni anayasada laiklik' olmamalı sözleriyle tartışma yaratan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Cumhuriyetin temelinde herhangi bir altı ilke mevzubahis değil" dedi.

Kahraman başkanlığında toplanan Genel Kurul'da 65. Hükümet Programı üzerinde gruplar adına görüşmeler yapıldı. CHP Grubu adına Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan konuştu. Konuşmasında hükümeti 'laiklik ve eğitim' tartışmaları üzerinden eleştiren Tezcan şunları söyledi:

“Meclis Başkanı İsmail Kahraman, dünya siyasal İslamı terk ederken ‘Anayasa’dan laikliği çıkaralım’ diyor. Hepimiz oturup aklımızı başımıza alalım. Mustafa Kemal Atatürk’e dönün yüzünüzü. Aynı anlayış eğitime geldi bulaştı. Laik bilimsel aklın egemen olmadığı bir eğitimde dünya ile rekabet edebilecek kuşakları nasıl yetiştirirsiniz? Atanamayan 300 bin öğretmen var ama bütün hesap Anadolu liselerini imam hatiplere çevirmek. Niye bütün genel liseleri imam hatip yapıyorsunuz?”

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Tezcan’ın konuşmasının ardından laiklikle ilgili açıklamalarına cevap verdi. Kahraman şöyle konuştu:

“Yeni bir anayasa yapılıyorsa kavramlar tarifle buluşmalıdır. Sayın Tezcan ‘laiklik 1937’de anayasaya girdi’ dedi doğru. 1927’de CHP 2. Kurultayını yapar. Burada dört umde kabul eder. Bunlar Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık ve Laikliktir. 1931’de yapılan 3. Kurultayda Devletçilik ve İnkılapçılık eklenir. Bu altı umdeyi Halk Partisi tek başına iktidardı, tuttu Anayasaya ikinci maddeye ekledi. Dolayısıyla Cumhuriyetin temelinde herhangi bir altı ilke mevzubahis değil. Bilahare eklenen bir madde var. Nasıl o anayasaya ekleniyorsa ben bir anayasa eklentisi demiyorum. Demokrat, herkesin hür olduğu, ifade edebildiği; din, vicdan, fikir, düşünceyi açıklama hürriyeti doğuştan vardır. Bunu ifade edebilmesi açısından güzel bir anayasa olsun istiyoruz. Elbette ki Kuzey Kore gibi olamaz. Kimse Türkiye’ye diktatörlüğe götüremez."

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