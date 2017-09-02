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TBMM Başkanı Kahraman: Bütün engellemelere rağmen yola devam edeceğiz

Muhammet KAÇAR/ RİZE, (DHA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rize'de bayramlaşama törenine katıldı

02 Eylül 2017 18:44

Muhammet KAÇAR/ RİZE, (DHA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rize\'de bayramlaşama törenine katıldı. Kahraman, Türkiye\'nin layık ve mecbur olduğu noktaya ulaşacağını belirterek, \"Bütün engellemelere rağmen yola devam edeceğiz\" dedi.
Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından sahil alanında kurulan çadırda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, AK Parti Rize İl Başkanı Muhammed Avcı, AK Parti Rize Milletvekilleri Hasan Karal ve Hikmet Ayar ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. TBMM Başkanı Kahraman ve Bakan Bak vatandaşların elini sıkarak tek tek bayramlarını kutladı.
Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bayramların kardeşlik, birlik ve beraberlik için vesile olduğunu belirterek, \"Bütün milletimizin ve gönül coğrafyamızın bayramını tebrik ediyorum. Kurban Allah\'a yaklaşmaktır. Allah çok iyi günlere bizi ulaştıracaktır. Arakan gibi bazı bölgelerde kanayan yaralar var. Bizim gönül coğrafyamızda hepsi bizim önderliğimizi bekliyor. Türkiye layık olduğu ve mecbur olduğu noktaya ulaşacaktır. Bütün engellemelere rağmen yola devam edeceğiz\" dedi.
1 saat süren bayramlaşmada ayrıca TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize Belediyesi tarafından kurulan stantta vatandaşlara kavurma ve pilav ikramında bulundu.
Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tören alanında Rize\'de kampta bulunan U 15 Halter Milli Takımı sporcuları ile de bir araya geldi. Bakan Bak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik\'ten de kampla ilgili bilgiler aldı.

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