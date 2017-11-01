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 TBMM BAŞKANI KAHRAMAN: (BÜLENT TEZCAN'IN SÖZLERİ)  BÜYÜK TALİHSİZLİK.. ÇOK YANLIŞ BİR BEYAN

Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın sözleriyle ilgili açıklama yaptı

01 Kasım 2017 15:07

Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan\'ın sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Kahraman, \"Büyük talihsizlik. Çok yanlış bir beyan. Bülent Bey\'i ben tanıyorum. Esasında kibar bir insan. Ama ne oldu bilmiyorum. Kendisinin de şimdi üzüldüğünü zannediyorum. Böyle bir şey denmez\" dedi. 
İsmail Kahraman, Dolmabahçe Sarayı\'nda Meclis Milli Saraylar tarafından düzenlenen, \"Sultan 5\'inci Mehmet Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu Tanıtım Toplantısı\"na katıldı. Kahraman,  toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan\'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik sözlerini ilişkin bir soruya, \"Büyük talihsizlik. Çok yanlış bir beyan\" diye yanıt verdi. 
Kahraman, \"Bülent Bey\'i ben tanıyorum. Esasında kibar bir insan. Ama ne oldu bilmiyorum. Kendisinin de şimdi üzüldüğünü zannediyorum. Böyle bir şey denmez. Değil Cumhurbaşkanımız için bir başka insan için dahi; bu öfke niye, neden?  Olmaz. Hakikaten kibar insandır. Ama söylediği sözler, üslubu, beyanı üzücüdür. İnşallah tavzi eder\" dedi. 
Yaklaşan TBMM Başkanlığı seçimlerini hatırlatan bir gazetecinin  \"Yeniden aday olacak mısınız\" şeklindeki sorusuna Başkan Kahraman \"Çok az zaman kaldı. Hayırlısı inşallah. Hizmet nerede olursa olsun insan elinden geleni yapmalı. Bugün varız, yarın yokuz\" şeklinde yanıt verdi. 

Görüntü Dökümü
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-Kahraman\'ın açıklamaları
-Genel ve detay
 

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