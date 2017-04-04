TBMM Başkanı Kahraman: Beni mango ya da portakal suyu hasta etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman hastalığı ile ilgili "Zannediyorum Pakistan'da ben mangodan yada portakal suyundan yapılmış sarı bir sıvı içtim, oradan aldım bu bakteriyi ben" dedi.

Kahraman, çeşitli programlar için geldiği Rize'de Güneysu ilçesinde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ile Akademisyenler Buluşuyor" konulu toplantıya katıldı.

" Pakistan bizi çok seviyor"

Kahraman, burada yaptığı konuşmada Pakistan'a gittiğini ve Pakistan ile Türkiye'nin devlet ve millet olarak dost olduğunu belirterek, "Devletlerin menfaatleri milletlerin dostluğu var. Pakistan'da bu kaide işlemiyor. Hem devletin hem de milletin bize büyük dostluğu var. 13 tane parti var hepsi ayağa kalktı ve masaya vurmaya başladılar. Bizde de masaya vurmak var ama protesto için. Hele (Cumhuriyet) Halk Partililerle BDP'liler. Eskiden de muhalifler vardı, iktidar hiçbir şey demez ama onlar masaya vururlar. Pakistan'da müthiş bir gürültü masaya vuruyorlar. Pakistan bizi çok seviyor. Biz de Pakistan'ı seviyoruz" diye konuştu.

"Mangodan ya da portakal suyundan"

Hastalığına neden olan sürece değinen Kahraman, şunları söyledi:

"Zannediyorum Pakistan'da bakteriyi ben mangodan ya da portakal suyundan yapılmış sarı bir sıvı içtim, oradan aldım bu bakteriyi ben. Bakteri geldi, takat kesildi. Arıyorlar 'nerede' diye saklanıyor. Gitmiş iki ayağa aorttan inan ana damar var. Sağ ayağımda aort damarının içine girerek orada saklanmış. Kalınlık bir onda altıyken üç onda altıya yükselmiş."

Kendisinin ilk etapta ameliyatı istemediğini ifade eden Kahraman, "Bana 'Olmaz, bakterinin yerini belirledik hemen ameliyat olmanız lazım' dediler. Ben dişçiye gitmekten çekinen bir insanım ama aortun patlama ihtimali var ve aort yırtılması çok daha ağır olur. Böyle ameliyata girdim ama ameliyattan korkmayın. Bir bayıltıyorlar sizi gözünüzü açtınız mı yataktasınız. Çok fazla ne olduğunun farkında değilsiniz" dedi.